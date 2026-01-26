Naglo raste upotreba lekova za ADHD: Istraživanja sa Oksforda pokazuju da ih najčešće koriste žene
Upotreba lekova za lečenje poremećaja pažnje i hiperaktivnosti - ADHD naglo je porasla u Velikoj Britaniji, uglavnom zbog rastuće stope propisivanja lekova među odraslima, posebno ženama, pokazala je najnovija studija, prenose danas britanski mediji.
Istraživanje pokazuje da se procenat ljudi koji uzimaju lekove za ADHD utrostručio u poslednjoj deceniji, povećavši se sa 0,12 posto u 2010. na 0,39 odsto u 2023. godini, preneo je Skaj njuz.
Povećanje je najprimetnije među ljudima starijim od 25 godina, porastavši sa samo 0,01 odsto u 2010. na oko 0,2 odsto u 2023. godini.
Naučici sa Univerziteta u Oksfordu naveli su da je to povećanje od 20 puta u kategoriji žena i od 15 puta među muškarcima u ovoj starosnoj grupi. Istraživači su analizirali stope propisivanja lekova za ADHD u Belgiji, Nemačkoj, Holandiji, Španiji i Velikoj Britaniji, koristeći podatke skoro 200.000 ljudi, uključujući više od 31.000 u Velikoj Britaniji.
Autori su u studiji objavljenoj u časopisu "Lanset" naveli da su uočili dramatičan porast upotrebe lekova za ADHD među odraslima, posebno među ženama. Kako se navodi, među odraslima starijim od 18 godina, došlo je do povećanja prevalencije upotrebe od dva do 15 puta tokom perioda studije, sa najizraženijim povećanjem primećenim kod žena, posebno u Velikoj Britaniji.
Istraživači su takođe ukazali na svetsku nestašicu lekova za ADHD od septembra 2023. godine, napominjući da bi bolji uvid u trendove propisivanja mogao pomoći u predviđanju potražnje, omogućiti brže reagovanje i smanjiti rizik od nestašice.
Izvor: Tanjug.rs/zdravlje.Kurir.rs
