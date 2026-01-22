Ova sezona gripa već deluje kao jedna od najgorih u poslednjih nekoliko decenija

Aktuelna sezona gripa u Srbiji i dalje se odvija iznad epidemijskog praga, iako najnoviji podaci pokazuju blagi pad broja obolelih, objavio je Institut za javno zdravlje "Batut". Tokom treće izveštajne nedelje januara (od 12. do 18. januara 2026), registrovano je 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što predstavlja smanjenje od 15,6 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Grip je i dalje široko rasprostranjen na teritoriji cele zemlje, uz srednji nivo kliničke aktivnosti. Najviše stope obolevanja i dalje se beleže kod najmlađe dece (0–4 godine) i školskog uzrasta (5–14 godina), dok se u većini drugih starosnih grupa primećuje pad učestalosti obolevanja.

Paralelno sa gripom, beleži se i veliki broj akutnih respiratornih infekcija - tokom iste nedelje registrovano je 10.013 slučajeva, što je oko 10 odsto manje nego prethodne sedmice.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi ukazuju da u Srbiji trenutno dominira virus gripa tipa A, naročito podtip A(H3), uz prisustvo i podtipa A(H1)pdm09. Slučajevi su prijavljeni u više okruga širom zemlje, uključujući Beograd i veći broj regiona u centralnoj i južnoj Srbiji.

Grip često počinje kao prehlada, ali može da dovede do upale pluća ili problema sa disanjem Foto: Shutterstock

Situacija u Evropi

U većini zemalja Evropske unije aktivnost gripa je i dalje povišena, a u značajnom broju država beleži se srednji do visok intenzitet širenja virusa. Najveći udeo hospitalizacija odnosi se na osobe starije od 65 godina, dok virus gripa tipa A(H3) i dalje dominira u cirkulaciji.