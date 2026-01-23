Ideja da PPI lekovi mogu da doprinesu raku želuca potiče još iz 1980-ih godina

Inhibitori protonske pumpe (PPI), lekovi koji se najčešće prepisuju za hroničnu gorušicu i čir na želucu, decenijama su bili predmet rasprava zbog moguće povezanosti sa rakom želuca. Novi, obimni međunarodni istraživački rad iz nordijskih zemalja sada sugeriše da ti strahovi možda nisu utemeljeni.

Istraživanje objavljeno u časopisu The BMJ pokazuje da dugotrajna terapija PPI lekovima nije povezana sa povećanim rizikom od razvoja raka želuca. Autori ističu da rezultati mogu da umire pacijente koji zavise od ovih lekova i pomognu lekarima u sigurnijem donošenju odluka o lečenju.

Ideja da PPI lekovi mogu da doprinesu raku želuca potiče još iz 1980-ih, kada su naučnici prvi put počeli da proučavaju dugoročne efekte suzbijanja želudačne kiseline. Neka kasnija istraživanja ukazivala su na povećan rizik, ponekad i dvostruko veći, ali mnoga od njih nisu mogla da razlikuju uzrok od slučajnosti, često ne uzimajući u obzir osnovne zdravstvene probleme koji sami po sebi povećavaju rizik od raka.

Istraživanje koje rešava prethodne nedostatke

Kako bi razjasnili ove sumnje, naučnici su analizirali podatke iz nacionalnih zdravstvenih registara Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske, obuhvatajući period od 26 godina (1994–2020). Identifikovano je 17.232 pacijenta sa dijagnozom raka želuca, a svaki je upoređen sa deset osoba bez bolesti, po starosti, polu, godinama i zemlji porekla - ukupno 172.297 učesnika.

Gorušica je neprijatan osećaj pečenja u grudima uzrokovan vraćanjem želudačne kiseline u jednjak Foto: Profimedia

Istraživači su pratili dugotrajnu upotrebu PPI lekova (više od godinu dana), kao i histaminskih H2-antagonista, druge klase lekova za smanjenje želudačne kiseline. Da bi se izbeglo da rani simptomi raka utiču na upotrebu lekova, period od 12 meseci pre dijagnoze (ili ulaska u studiju za kontrolne osobe) nije se računao.

Analiza je takođe uzela u obzir ključne faktore rizika: starost, pol, lečenje infekcijeheliko bakterijom, istoriju čira na želucu, bolesti povezane sa pušenjem i alkoholom, gojaznost ili dijabetes tipa 2, kao i upotrebu određenih lekova. Nakon prilagođavanja svih ovih faktora, nije pronađena veza između dugotrajne upotrebe PPI ili H2-antagonista i povećanog rizika od raka želuca.

Šta znači ovaj rezultat

Istraživanje je observaciono, pa se ne mogu donositi apsolutni zaključci o uzroku i posledici, a autori napominju da faktori poput ishrane i porodične istorije raka želuca mogu uticati na rezultate. Ipak, obuhvatanje nekoliko nordijskih zemalja i podaci iz registara koji prate pacijente decenijama omogućili su istraživačima da značajno smanje ranije greške i pristrasnosti.