Period sprovođenja javne rasprave produžen je do 30. januara

Slušaj vest

Savezi i udruženja pacijenata saopštili su da je Ministarstvo zdravlja prihvatilo inicijativu za zakazivanje novih termina javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o presađivanju ljudskih organa, koju su podnela reprezentativna udruženja i savezi pacijenata.

- Nakon ukazivanja na to da je prethodno zakazana javna rasprava sprovedena u rokovima koji nisu omogućili stvarno učešće pacijenata, njihovih porodica i šire javnosti, Ministarstvo zdravlja je produžilo period javne rasprave i zakazalo novi termin usmene rasprave - saopštila su udruženja pacijenata.

Nova usmena javna rasprava biće održana 28. januara 2026. godine, od 11 do 14 časova u Domu zdravlja Savski venac u sali na drugom spratu.

Period sprovođenja javne rasprave produžen je do 30. januara 2026. godine, čime je obezbeđeno dodatno vreme za pripremu, informisanje i aktivno učešće svih zainteresovanih strana, navode savezi i udruženja pacijenata.

Građani, pacijenti, stručna javnost i organizacije mogu dostaviti svoje komentare, predloge i sugestije Foto: Shutterstock

- Građani, pacijenti, stručna javnost i organizacije mogu dostaviti svoje komentare, predloge i sugestije elektronskim putem preko Portala e-Konsultacije i putem mejla: nemanja.bozic@zdravlje.gov.rs. Više informacija o javno raspravi, tekst Nacrta zakona i detalje o načinu učešća građani mogu pronaći na Portalu e-Konsultacije - dodaje se u saopštenju.

Udruženja pacijenata ističu da je produženje javne rasprave važan korak ka većoj transparentnosti i uključivanju javnosti u proces donošenja zakona koji direktno utiče na živote više od 1.700 pacijenata na listama čekanja za transplantaciju organa i rožnjača, kao i njihovih porodica.

Inicijativu za zakazivanje novih termina javne rasprave podnela su reprezentativna udruženja i savezi pacijenata koja neposredno zastupaju interese obolelih i njihovih porodica na teritoriji Republike Srbije: Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije, Savez organizacija bubrežnih invalida Vojvodine, Donorstvo je herojstvo – Udruženje dijaliziranih i transplantiranih pacijenata, Plavi krug – Udruženje za borbu protiv dijabetesa, HRONOS – Udruženje pacijenata sa bolestima jetre i Nacionalno udruženje porfirija Srbije.