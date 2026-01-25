Slušaj vest

Kako starimo, imuni sistem postepeno opada, ostavljajući telo podložnijim bolestima. Naučnici su otkrili novi način za podmlađivanje ključne komponente imune funkcije, potencijalno poboljšavajući zdravlje u kasnijim godinama.

Tim sa Brod instituta MIT-a i Harvarda fokusirao se na timus, mali organ ispred srca koji je ključan za razvoj T ćelija. Ove imune ćelije deluju kao čuvari, identifikujući i boreći se protiv pretnji poput raka i infekcija.

Od ranog odraslog doba, timus se smanjuje i usporava, ograničavajući proizvodnju T ćelija. Kod eksperimentalnih miševa, istraživači su uspeli da prenamene deo jetre kao zamenu za timus, tako da šalje molekularne signale koji stimulišu proizvodnju T ćelija.

- Kako starimo, imuni sistem postepeno slabi. Želeli smo da pronađemo način da ovu vrstu imunološke zaštite očuvamo što duže, pa smo se fokusirali na to šta možemo da uradimo kako bismo produžili i ojačali njegovu funkciju - kaže neuronaučnik sa MIT-a Mirko Fridrih.

Kada jetra postaje saveznik

Istraživači su prvo uporedili imuni sistem mladih miševa sa starim miševima kako bi identifikovali tri ključna signalna proteina koja opadaju sa godinama: DLL1, FLT3-L i IL-7. Oni obavljaju poslove pretvaranja ćelija u T ćelije i održavanja tih ćelija zdravim.

Zatim je sastavljen paket za tretman iRNK; iRNK (informaciona ribonukleinska kiselina) je poput skupa instrukcija za proizvodnju proteina. Ovaj tretman je više puta ubrizgan u jetru starijih miševa, proizvodeći željene signalne efekte.

T ćelije su ključne imunološke ćelije koje prepoznaju i uništavaju patogene i tumorske ćelije, štiteći telo od bolesti Foto: Shutterstock

Jetra je izuzetno efikasan proizvođač proteina, a tu sposobnost u velikoj meri zadržava i u starijem životnom dobu. Uz to, sav krvotok koji dolazi iz želuca i creva prolazi kroz jetru, a njena pristupačnost čini je pogodnom metom za ovakve terapijske pristupe.

Kod starijih miševa kojima je davan tretman iRNK tokom četiri nedelje, došlo je do značajnog povećanja i broja i raznolikosti T ćelija. Oni su snažnije reagovali na vakcinaciju i bili su bolje sposobni da se bore protiv malignih tumora, što je znak ojačanog, mlađeg i zdravijeg imunog sistema.

- Naš pristup je više sintetički pristup. Projektujemo telo da imitira lučenje timusnog faktora (zbirni naziv za signalne molekule koje luči timus i koji su neophodni za sazrevanje i funkciju T ćelija imunog sistema) - navodi neuronaučnik sa MIT-a Feng Žang.

Oprezan, ali obećavajući korak

Važno je napomenuti da je povećanje proizvodnje T ćelija koje generiše jetra bilo privremeno. Ovo smanjuje rizik od prekomerne stimulacije imunog sistema, koji može da dovede do upale i autoimunog odgovora tela.

Rezultati su obećavajući, ali je potrebno dokazati da je ovo održiv pristup i kod ljudi, a ne samo kod miševa. Istraživači planiraju da prošire svoju studiju u budućnosti ispitivanjem drugih vrsta životinja, signalnih proteina i imunih ćelija.

Jetra proizvodi proteine i signale koji mogu da stimulišu imunološki sistem, čak i u starijem dobu Foto: Profimedia

Bilo je i prethodnih pokušaja da se "podmladi" proizvodnja T ćelija, uključujući direktno unošenje imunoloških stimulansa u krvotok, često sa neželjenim efektima i rizicima. Ovi rani rezultati ukazuju na to da bi ovaj pristup zasnovan na jetri mogao da ponudi bezbednu i efikasnu alternativu.

- Ako uspemo da obnovimo nešto tako važno kao što je imuni sistem, nadamo se da ćemo ljudima omogućiti duži život bez bolesti - kaže Žang.