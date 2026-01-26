Slušaj vest

Stručnjaci takođe ističu da prestanak konzumacije alkohola može smanjiti ovaj rizik.

Prema podacima organizacije Cancer Research UK, alkohol može izazvati sedam različitih vrsta raka, uključujući rak debelog creva, dojke, usne duplje, grla i jetre. Organizacija Alcohol Change UK navodi da je alkohol odgovoran za oko 3,3 odsto svih slučajeva raka u toj zemlji, što je približno 11.900 slučajeva godišnje.

Međutim, studija je pokazala da je razlika u riziku od raka između osoba koje mnogo piju i onih koje piju malo izrazita.

Osobe koje su tokom života konzumirale više od 14 alkoholnih pića nedeljno imale su 25 odsto veći rizik od razvoja kolorektalnog raka i čak 95 odsto veći rizik od razvoja raka rektuma. Ovo je upoređeno sa osobama koje su tokom života pile manje od jednog pića nedeljno.

- Naša studija je jedna od prvih koja istražuje kako konzumacija alkohola tokom čitavog životnog veka utiče i na rizik od kolorektalnog adenoma i na rizik od kolorektalnog raka. Iako su podaci o bivšim konzumentima alkohola bili ograničeni, ohrabrujuće je to što smo videli da se njihov rizik može vratiti na nivo rizika kod osoba koje piju vrlo malo - rekla je Erika Loftfield, koautorka studije.

Intenzivno uzimanje alkohola povezano sa 91% većim rizikom od kolorektalnog raka

U studiji objavljenoj onlajn u časopisu CANCER, koji izdaje Wiley i koji je recenzirani časopis Američkog društva za borbu protiv raka, istraživači su koristili podatke odraslih osoba iz Sjedinjenih Američkih Država koje su bile uključene u program Nacionalnog instituta za rak (NCI) za skrining raka prostate, pluća, kolorektalnog raka i raka jajnika, a koje na početku studije nisu imale dijagnostikovan rak.

Intenzivno uzimanje alkohola tokom odraslog doba povezano sa 91 odsto većim rizikom od kolorektalnog raka u poređenju sa doziranim, umerenim konzumiranjem alkohola Foto: Shutterstock

Tokom 20 godina praćenja, zabeleženo je 1.679 slučajeva kolorektalnog raka među 88.092 učesnika.

Upoređujući količinu alkohola koju su ljudi konzumirali i doslednost konzumacije tokom života, istraživači su utvrdili da je intenzivno uzimanje alkohola tokom odraslog doba povezano sa 91 odsto većim rizikom od kolorektalnog raka u poređenju sa doziranim, umerenim konzumiranjem alkohola.

Veće šanse i za nekancerozne tumore debelog creva

Međutim, nije pronađen dokaz o povećanom riziku od kolorektalnog raka kod osoba koje su prestale da piju alkohol. Bivši konzumenti alkohola imali su i manju verovatnoću razvoja nekanceroznih tumora debelog creva, odnosno adenoma, koji mogu prerasti u rak, u poređenju sa osobama koje su pile manje od jednog pića nedeljno.

Nadimanje, promene u stolici i prisustvo krvi u stolici predstavljaju upozoravajuće znake ove bolesti.

Porast učestalosti raka debelog creva kod mladih ljudi zbunjuje naučnike, s obzirom na to da su stope ovog karcinoma od ranih devedesetih godina porasle za 74 odsto kod osoba mlađih od 24 godine, kao i za 51 odsto kod ljudi uzrasta od 25 do 49 godina.

Stope ovog karcinoma od ranih devedesetih godina porasle za 74 odsto kod osoba mlađih od 24 godine, kao i za 51 odsto kod ljudi uzrasta od 25 do 49 godina Foto: Shutterstock

Prerađena hrana i nedostatak fizičke aktivnosti takođe povećavaju rizik

Smatra se da ultra-prerađena hrana, konzumacija alkohola i nedostatak fizičke aktivnosti mogu delimično doprineti ovom porastu.

Cancer Research UK upozorava da je poznato da alkohol oštećuje ćelije i menja hormone, što može povećati rizik od razvoja raka.

Kada se alkohol konzumira, telo ga pretvara u hemijsku supstancu koja se zove acetaldehid, a ona može sprečiti ćelije da popravljaju oštećenja u organizmu. Alkohol takođe povećava nivoe pojedinih hormona u telu, kao što su estrogen i insulin, što može dovesti do češće deobe ćelija i povećati verovatnoću razvoja raka.