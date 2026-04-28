Praćenje polnih hormona može pomoći kliničarima da personalizuju strategije prevencije srčanih bolesti kod osoba sa dijabetesom tipa 2

Ljudi sa dijabetesom tipa 2 suočavaju se sa većim rizikom od srčanih udara, moždanih udara i drugih kardiovaskularnih problema, prema podacima Nacionalnog instituta za zdravlje.

Ovi rizici se razlikuju kod žena i muškaraca, ali lekari još ne razumeju u potpunosti razloge.

Nova studija koju je vodio medicinski centar Džons Hopkins istražuje da li polni hormoni, poput testosterona i estradiola, mogu pomoći u objašnjenju ovih razlika.

Polni hormoni i zdravlje srca kod dijabetesa

Istraživači su koristili podatke iz studije „Look Ahead“, koja je pratila kako gubitak težine kod osoba sa dijabetesom tipa 2 utiče na zdravlje srca. Uzorki krvi učesnika analizirani su na početku studije i godinu dana nakon uključivanja, kako bi se utvrdilo da li promene u hormonima utiču na rizik od kardiovaskularnih problema.

- Mogli smo da vidimo da li promene hormona utiču na njihov rizik od srčanih oboljenja - objašnjava Vendi Benet, vodeći istraživač i vanredni profesor medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Džons Hopkins.

Kod muškaraca, oni koji su na početku studije imali veći nivo testosterona imali su manji rizik od srčanih oboljenja, dok je porast estradiola (jedan od glavnih ženskih polnih hormona) tokom godine povećavao rizik. Kod žena, nivoi ovih hormona nisu značajno uticali na zdravlje srca.

Rezultati studije naglašavaju potencijal praćenja polnih hormona kao dopunu tradicionalnim faktorima rizika, poput pušenja i nivoa holesterola. Benet ističe da ovo znanje može pomoći kliničarima da personalizuju strategije prevencije srčanih oboljenja kod osoba sa dijabetesom u budućnosti.

Istraživači planiraju da dalje proučavaju uticaj gubitka težine i hormonalnih promena na zdravlje kostiju, kao i kako hormonski padovi tokom perimenopauze utiču na kardiovaskularni rizik kod osoba sa hroničnim bolestima poput dijabetesa.