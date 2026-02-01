Imune ćelije koje nastaju u koži kod psorijaze mogu migrirati do zglobova i postaviti temelje za inflamaciju, što dovodi do psorijatičnog artritisa

Slušaj vest

Naučnici su otkrili zašto samo neki ljudi sa psorijazom razvijaju bolnu upalu zglobova, poznatu kao psorijatični artritis.Između 20 i 30 odsto osoba sa psorijazom na kraju razvije ovu komplikaciju, koja može da bude neprimetna u početku, ali bez lečenja dovodi do trajnog oštećenja kostiju i zglobova.

Istraživači sa Istraživači sa Univerzitetske klinike u Erlangenu u Nemačkoj (FAU) identifikovali su imune ćelije koje napuštaju upalu kože, ulaze u krvotok i stižu do zglobova, gde postavljaju temelje za inflamaciju. Ovi rezultati, objavljeni u Nature Immunology, sugerišu potencijalne strategije za prevenciju psorijatičnog artritisa pre nego što se uspostavi.

Interakcija sa zglobnim tkivom

Psorijaza pokreće formiranje specijalizovanih imunih prekursorskih ćelija u pogođenoj koži. One migriraju u krvotok, a zatim u zglobove. Sama migracija, međutim, nije dovoljna da izazove upalu.

Kada imune ćelije stignu u zglob, susreću se sa fibroblastima, ćelijama vezivnog tkiva koje obično štite zglobove. Kod ljudi koji razvijaju psorijatični artritis, zaštitna funkcija fibroblasta je oslabila, pa imunim ćelijama nije moguće kontrolisati inflamaciju, što dovodi do upalnog procesa u zglobu. Ovo objašnjava zašto samo neki pacijenti prelaze sa promena na kožni na artritis.

Rano otkrivanje ovih migracijskih ćelija u krvi moglo bi da omogući identifikaciju pacijenata sklonih razvoju artritisa Foto: Shutterstock

Rano otkrivanje i prevencija

Migracione imune ćelije mogu se detektovati u krvi pre nego što izazovu upalu u zglobovima, što omogućava ranu identifikaciju pacijenata u riziku. U budućnosti, lečenje bi moglo da bude fokusirano na presretanjeovih ćelija i sprečavanje inflamacije u zglobovima, čime bi se značajno smanjio rizik od razvoja psorijatičnog artritisa.