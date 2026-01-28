Slušaj vest

Prestanak pušenja se i dalje smatra ključnim faktorom u poboljšanju stope preživljavanja, kažu naučnici.

- Rak pluća ostaje vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca i žena u EU - kaže Karlo La Vekija, šef istraživačke grupe na Univerzitetu u Milanu.

Dok stopa smrtnosti među muškarcima opada od 1990-ih, nastavila je da raste među ženama sve do 2010-ih.

Prema prognozi istraživačkog tima, ove godine će biti 23 smrtnih slučajeva od raka pluća na 100.000 stanovnika među muškarcima i 12 među ženama.

Prestanak pušenja se i dalje smatra ključnim faktorom u poboljšanju stope preživljavanja, kažu naučnici Foto: Shutterstock

Pušenje je ključni faktor smrtnosti od raka, pokazuju rezultati istraživanja, navodi se u saopštenju Evropskog društva za medicinsku onkologiju, navodi se u saopštenju La Vekije iz Evropskog društva za medicinsku onkologiju.

- Smanjenje konzumacije duvana ostaje kamen temeljac prevencije raka pluća, a takođe igra važnu ulogu u sprečavanju drugih vrsta raka, poput raka pankreasa - navode stručjaci. 

Zdravija ishrana i medicinski napredak takođe doprinose poboljšanju stope preživljavanja. Uz nekoliko izuzetaka, stope smrtnosti opadaju i za druge vrste raka.

Uzimajući u obzir sve vrste raka zajedno, istraživači predviđaju stopu smrtnosti od 114 na 100.000 muškaraca u EU 2026. godine, što je smanjenje od osam procenata u poređenju sa 2020-2022.

Prema prognozi istraživačkog tima, ove godine će biti 23 smrtnih slučajeva od raka pluća na 100.000 stanovnika među muškarcima i 12 među ženama Foto: Shutterstock

Kod žena se predviđa da će stopa smrtnosti biti 75 na 100.000 u 2026. godini, što je smanjenje od šest procenata.

Jedini izuzetak je rak pankreasa kod žena, gde je stopa smrtnosti povećana za jedan procenat u poređenju sa 2020-2022. godinom i sada iznosi šest na 100.000. Iako stope smrtnosti opadaju, apsolutni broj slučajeva raste zbog starenja stanovništva.

Izvor: miss7zdrava.24sata.hr/zdravlje.kurir.rs

