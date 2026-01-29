Veliko međunarodno kliničko ispitivanje pokazalo je da dugotrajna injekciona terapija, primenjivana uz postojeće lekove, može značajno poboljšati kontrolu krvnog pritiska

Revolucionarni lek za krvni pritisak pomaže pacijentima koji nisu kontrolisani standardnim tretmanima

Novo međunarodno kliničko istraživanje pokazuje da injekcija leka dva puta godišnje može značajno smanjiti krvni pritisak kod ljudi čija hipertenzija nije adekvatno kontrolisana standardnim lekovima. Kombinovanjem nove terapije zasnovane na RNK sa postojećim lekovima, istraživači su primetili trajno sniženje pritiska.

Rezultati dolaze iz velikog međunarodnog kliničkog ispitivanja objavljenog u časopisu JAMA, koje su vodili istraživači sa Univerziteta Kvin Meri u Londonu. Studija se fokusirala na dugotrajnu injekcionu terapiju osmišljenu da deluje uz postojeće lekove za krvni pritisak, a ne da ih zameni.

Nova opcija za pacijente sa teško kontrolisanom hipertenzijom

U studiji KARDIA-2 učestvovalo je 663 odraslih osoba čiji krvni pritisak nije bio pod kontrolom uprkos redovnom uzimanju lekova. Neki su primali injekciju leka zilebesiran svakih šest meseci, uz standardne terapije. Rezultati su pokazali da su pacijenti koji su primali zilebesiran doživeli značajnije i dugotrajnije sniženje krvnog pritiska.

Dugotrajni tretmani su važni jer visok krvni pritisak često ne izaziva simptome dok ne dođe do ozbiljne štete. U Velikoj Britaniji, oko jedna od tri odrasle osobe ima hipertenziju, što je glavni faktor rizika za srčane i moždane udare. Lek koji deluje mesecima može smanjiti teret svakodnevnog uzimanja pilula i pomoći u održavanju stabilnijeg pritiska, posebno kod pacijenata koji propuste doze.

Studija se fokusirala na dugotrajnu injekcionu terapiju koja deluje uz postojeće lekove za krvni pritisak, a ne da ih zameni Foto: Shutterstock

Dr Maniš Saksena, klinički ko-direktor Kliničkog istraživačkog centra William Harvey na Univerzitetu Kvin Meri u Londonu, istakao je da je hipertenzija globalni zdravstveni problem jer stopa kontrole krvnog pritiska ostaje niska. On naglašava da studija potvrđuje efikasnost i bezbednost zilebesirana, koji se dodaje uobičajenim lekovima prve linije, a njegova novina je dugotrajno dejstvo – samo jedna injekcija svakih šest meseci može pomoći milionima pacijenata da bolje upravljaju svojim stanjem.

Kako lek funkcioniše

Zilebesiran koristi tehnologiju RNK interferencije da bi smanjio proizvodnju proteina angiotenzinogen u jetri, ključnog za stezanje krvnih sudova. Niži nivoi ovog proteina opuštaju krvne sudove i snižavaju krvni pritisak. Lek se primenjuje kao ijekcija pod kožu.

Istraživači planiraju dalje testiranje terapije u većim grupama, uključujući ljude sa visokim krvnim pritiskom i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Naredna faza istraživanja, KARDIA-3, ispitaće da li zilebesiran može pomoći pacijentima koji već imaju srčane bolesti ili su u visokom riziku od njihovog razvoja.