Rak pankreasa i dalje predstavlja razornu dijagnozu jer se najčešća forma agresivno širi i teško je lečiti

Slušaj vest

Brazilsku naučnici otkrili su mehanizam koji objašnjava izuzetnu agresivnost raka pankreasa, jednog od najsmrtonosnijih maligniteta današnjice.

Nova studija pokazuje da posebne ćelije pankreasa proizvode protein koji „priprema teren“ za rano širenje tumora i metastaze.

Istraživanje, objavljeno u uglednom časopisu Molecular and Cellular Endocrinology, otkriva da zvezdaste ćelije pankreasa luče protein periostin, koji menja strukturu okolnog tkiva i omogućava ćelijama raka da se lakše šire, posebno duž nerava.

- Tumor aktivno preoblikuje zdravo tkivo kako bi stekao snažnu invazivnu sposobnost - objašnjava Helder Nakaja, glavni istraživač studije iz Centra za istraživanje inflamatornih bolesti (CRID) i dodaje:

- Periostin otvara put ćelijama raka da napadnu okolno tkivo i dođu do nerava, koji zatim služe kao "autoput" za dalje širenje.“

Rak sa gotovo istom stopom obolevanja i smrtnosti

Najčešći oblik raka pankreasa, adenokarcinom, čini oko 90 odsto svih slučajeva. Iako ređi od mnogih drugih karcinoma, ovaj tumor ima gotovo istu stopu smrtnosti kao i učestalost obolevanja. Globalno se godišnje registruje oko 510.000 novih slučajeva i gotovo isti broj smrtnih ishoda.

- To je izuzetno agresivan rak koji je veoma teško lečiti.Samo oko 10 odsto pacijenata ima šansu za dugoročno preživljavanje - kaže onkolog Pedro Luiz Serrano Uson Junior, jedan od autora studije.

Rak pankreasa je izuzetno agresivan rak koji je veoma teško lečiti - samo oko 10 % pacijenata ima šansu za dugoročno preživljavanje Foto: Shutterstock

Invazija nerava – ključ agresivnosti

Posebno zabrinjava takozvana perineuralna invazija, proces u kojem se ćelije raka šire duž nerava, izazivajući jak bol i olakšavajući metastaze.

- Perineuralna invazija je jasan marker agresivnosti raka. Ćelije tada napuštaju primarni tumor, putuju kroz zdravo tkivo i dospevaju do nervnih i limfnih struktura koje ih prenose u druge delove tela - navodi Uson.

Istraživači su analizirali 24 uzorka raka pankreasa i utvrdili da više od polovine pacijenata ima perineuralnu invaziju već u ranim fazama bolesti, ali se ona najčešće otkriva tek tokom operacije.

Nova meta za preciznu terapiju

Studija ukazuje da bi periostin mogao postati važna terapijska meta. Njegovo blokiranje ili uklanjanje ćelija koje ga proizvode moglo bi da uspori širenje tumora i smanji rizik od metastaza.

- Ovaj rad pokazuje potencijalne puteve za buduće terapije raka pankreasa - kaže Nakaja, dodajući da se antitela protiv periostina već testiraju kod drugih tumora.

Uson naglašava da bi ovakav pristup predstavljao veliki iskorak ka preciznoj medicini:

- Ako uspemo da sprečimo tumor da rano stekne invazivni kapacitet, možemo značajno poboljšati prognozu pacijenata. Takav lek mogao bi biti koristan i kod drugih karcinoma, poput raka dojke ili debelog creva.

Naučnici poručuju da je sledeći korak razvoj terapija koje deluju preventivno, pre nego što dođe do invazije.