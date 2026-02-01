Ovaj pristup bi mogao da se koristi i kod drugih oblika kardiomiopatije i srčane slabosti

Naučnici sa Univerziteta Kalifornije u San Dijegu otkrili su da obnavljanje jednog ključnog srčanog proteina, poznatog kao koneksin-43, može značajno da poboljša rad srca i produži život u različitim naslednim oblicima aritmogenekardiomiopatije (ACM), ozbiljne bolesti koja povećava rizik od iznenadne srčane smrti kod mladih.

Studija, objavljena 26. januara 2026. u časopisu Circulation: Heart Failure, ukazuje na mogućnost da jedna genska terapija jednog dana pomogne širokom spektru pacijenata, bez obzira na tačnu genetsku mutaciju koju nose.

Šta je aritmogena kardiomiopatija?

Aritmogena kardiomiopatija remeti sposobnost srca da efikasno pumpa krv i jedan je od vodećih uzroka iznenadne smrti kod mladih, posebno među sportistima koji često nemaju simptome sve dok se ne javi ozbiljna komplikacija.

- Na prvi pogled deluje kao da su ti ljudi potpuno zdravi i fizički aktivni, ali su rođeni sa genetskim greškama koje slabe "lepak" koji drži srčane ćelije zajedno. Kako vreme prolazi, te oslabljene ćelije zamenjuje ožiljno tkivo, što čini srce sve ranjivijim na opterećenje svakog otkucaja - objašnjava prof. dr Fara Šeik sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u San Dijegu.

Bolest nastaje zbog mutacija u genima koji kodiraju dezmosome - proteinske strukture koje povezuju srčane ćelije. Dosadašnje genske terapije bile su usmerene na pojedinačne mutacije, ali mnoge varijante ACM potiču od gena koji su preveliki za postojeće terapijske pristupe.

Šta je donelo istraživanje?

Zato su istraživači odlučili da se fokusiraju na koneksin-43, protein koji je često smanjen kod pacijenata sa svim oblicima ove bolesti i ima ključnu ulogu u električnoj provodljivosti i ritmu srca.

U eksperimentima na miševima sa ACM, genska terapija koja obnavlja koneksin-43 dovela je do više nego dvostruko dužeg preživljavanja, boljeg pumpanja krvi, manjeg uvećanja srca i značajnog smanjenja opasnih aritmija. Terapija je pokazala efekat čak i kod životinja u uznapredovaloj fazi bolesti.

Slični rezultati uočeni su i u ljudskim srčanim ćelijama dobijenim od pacijenata, gde je obnavljanje koneksin-43 pomoglo ćelijama da očuvaju strukturu, pravilnije se kontrahuju i ponovo uspostave stabilne međusobne veze.

- Iznenadilo nas je to što se koneksin-43 pomera u jedro ćelije, što sugeriše da može da utiče na gene koji jačaju mehaničke veze između srčanih ćelija. Izgleda da ovaj protein ne utiče samo na električnu provodljivost, već i na strukturalnu stabilnost srčanog mišića - navodi prof. dr Šeik.

Autori ističu da bi ovaj pristup mogao da ima širu primenu, jer se nedostatak koneksin-43 uočava i kod drugih oblika kardiomiopatije i srčane insuficijencije. Program razvoja terapije preuzela je kompanija LEXEO Therapeutics, dok su dodatna pretklinička ispitivanja bezbednosti i efikasnosti u toku.