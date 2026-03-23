Pilot -program sprovodi Guy’s and St Thomas’s NHS Foundation Trust, a cilj je da se pacijentima omogući ranija dijagnoza i izbegnu dugotrajna i invazivna testiranja. Ukoliko se pokaže uspešnim, očekuje se da će ova metoda biti šire dostupna do 2030. godine.

Kako funkcioniše nova metoda?

AI softver analizira snimke pluća i identifikuje sumnjive čvoriće, nakon čega lekari koriste robotski kateter kako bi uzeli preciznu biopsiju direktno iz sumnjivog područja. Time se u jednom zahvatu dobija pouzdana dijagnoza.

Do sada je 300 pacijenata prošlo robotsku biopsiju, a 215 njih je nakon toga započelo lečenje raka.

Tehnologija koja spašava živote

Britanski ministar zdravlja Ves Streting, koji je i sam ranije lečen od raka bubregauz pomoć robotske hirurgije, istakao je značaj ovog projekta:

- Kada mi je dijagnostikovan rak bubrega, NHS mi je spasao život koristeći robotsku tehnologiju.

Rak pluća je jedan od najvećih ubica u Velikoj Britaniji, a ovaj pilot omogućava da se bolest otkrije ranije i zameni nedelje invazivnih testova jednim ciljanim postupkom. Za pacijente koji u neizvesnosti čekaju odgovore, ova brzina i preciznost mogu biti presudne.

Robotska tehnologija pokazuje odlične rezultate u hirurgiji

Širenje programa

Novi pilot projekat će obuhvatiti još 250 pacijenata, a planirano je i proširenje na King’s College Hospital, kao i zdravstvene ustanove u Lewishamu i Greenwichu.

Rak pluća je treći najčešći oblik raka u Velikoj Britaniji, sa više od 49.000 novih slučajeva i oko 33.000 smrtnih ishoda godišnje.

Program ciljane kontrole raka pluća pokrenut je 2019. godine, a od 2023. se sprovodi na nacionalnom nivou. Do sada je pregledano više od 1,5 miliona ljudi, dok se procenjuje da bi do 2035. godine skrining mogao otkriti do 50.000 slučajeva raka, od kojih bi najmanje 23.000 bilo dijagnostikovano u ranoj fazi.

U našoj zemlji svake godine od raka pluća oboli gotovo 7.000, a umre više od 5.000 ljudi.

AI kao budućnost zdravstva

Pilot-program deo je šire strategije britanske vlade da NHS postane „najviše AI-orijentisan zdravstveni sistem na svetu“. Streting je ranije poručio: