Slušaj vest

Tretmani za izbeljivanje zuba mogu ulepšati osmehe, ali mnogi se oslanjaju na jake hemikalije koje mogu oslabiti gleđ ili poremetiti zdravlje usne duplje. Istraživači su sada razvili keramički prah aktiviran vibracijama koji pokreće reakcije uklanjanja mrlja, a istovremeno jača strukturu zuba i utiče na bakterije u ustima.

Novi prah za izbeljivanje aktiviran vibracijama koristi pokrete električne četkice za zube za izbeljivanje zuba, istovremeno popravljajući gleđ i utičući na oralne bakterije.

Mrlje na zubima nisu uvek problem sa pranjem zuba. Neki ljudi lakše menjaju boju zuba zbog genetike, a tamni pigmenti iz svakodnevnih namirnica poput paradajza, kafe i čaja mogu se postepeno zalepiti za površinu zuba. Mnogi izbeljivači koji se mogu kupiti bez recepta mogu ukloniti te mrlje, ali ista hemija može učiniti zube ranjivijim.

Inovativni pristup izbeljivanju zuba

Istraživački tim koji izveštava u časopisu ACS Nano istražuje drugačiju ideju: korišćenje električne četkice za zube kao okidača. Napravili su prototip praha za izbeljivanje koji pretvara vibracije u hemijsku aktivnost potrebnu za razbijanje mrlja. U laboratorijskim testovima, ovaj pristup je poboljšao sjaj, a istovremeno je pomogao u zaštiti površine zuba.

- Ovaj rad nudi bezbednu strategiju izbeljivanja zuba kod kuće koja integriše izbeljivanje, popravku gleđi i ravnotežu mikrobioma za dugoročno oralno zdravlje - kaže Min Sing, prvi autor studije.

Tehnologija istovremeno podstiče obnovu gleđi i dentina kroz mineralne naslage kalcijuma, stroncijuma i barijuma Foto: Shutterstock

Većina popularnih traka za izbeljivanje zuba, gelova i tečnosti za ispiranje usta oslanjaju se na peroksid. Ovi proizvodi deluju tako što proizvode reaktivne vrste kiseonika (ROS), visoko reaktivna jedinjenja koja mogu da razgrade molekule mrlja. Mana je što te iste reakcije mogu ogrubeti ili oslabiti gleđ, što može dovesti do bržeg ponovnog pojavljivanja mrlja na zubima i doprineti dodatnim problemima u ustima.

Sing, Wenhao Ćian, Sjuanjong Liu, Đijađun Ćiu i kolege su imali za cilj da zadrže hemiju za borbu protiv mrlja, ali da ograniče kada se to dešava tako što će je pokrenuti samo tokom upotrebe električne četkice za zube, a istovremeno će podržati popravku.

Prašak za izbeljivanje aktiviran vibracijama

Njihov prah, nazvan BSCT, pravi se kombinovanjem jona stroncijuma i kalcijuma sa barijum-titanatom u rastvoru, a zatim zagrevanjem smeše u keramiku. Pod uticajem vibracija, BSCT generiše malo električno polje putem piezoelektričnog efekta, svojstva koje se koristi u tehnologijama koje pretvaraju mehaničko kretanje u električne signale. U ovom slučaju, taj mali talas elektriciteta pokreće reakcije koje proizvode izbeljujuće vrste direktno na površini zuba.

Kada su istraživači testirali BSCT na ljudskim zubima obojenim čajem i kafom, promena je bila primetna nakon četiri sata pranja električnom četkicom za zube. Nakon 12 sati, tretirani zubi su bili skoro 50 odsto belji od zuba obojenih na isti način, ali opranih fiziološkim rastvorom, u suštini jednostavnim rastvorom soli koji se koristi kao poređenje koje ne izbeljuje zube. Prašak je takođe učinio više od samog posvetljivanja.

Na zubima sa oštećenom gleđi i dentinom, četkanje sa BSCT-om pomoglo je u obnovi ovih slojeva jer su joni stroncijuma, kalcijuma i barijuma iz praha formirali mineralne naslage na površini, dodajući materijal tamo gde je nedostajao.

Prah pokazuje i antibakterijsko dejstvo, pomažući u ravnoteži oralnog mikrobioma i smanjenju upala Foto: Shuterstock

Uticaj na oralne bakterije i upale

Zatim su istraživači testirali prah na pacovima hranjenim dijetama bogatim šećerom. Svakodnevno pranje zuba u trajanju od jednog minuta tokom četiri nedelje korišćenjem BSCT-a pomoglo je u obnavljanju oralnog mikrobioma pacova, ubijajući bakterije Porfiromonas gingivalis i Stafilokokus aureus koje izazivaju parodontitis i smanjujući upalu.

Iako trenutni testovi još uvek nisu uključili BSCT prah u formulu paste za zube, istraživači kažu da je ova studija korak ka novom, efikasnom kućnom tretmanu za bezbedno izbeljivanje zuba i promociju oralnog zdravlja.