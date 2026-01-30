Slušaj vest

Osobe sa dijabetesom tipa 2 imaju povećan rizik od srčanog i moždanog udara, kao i drugih kardiovaskularnih problema, upozoravaju američki Nacionalni instituti za zdravlje. Taj rizik razlikuje se između žena i muškaraca, ali razlozi za te razlike još nisu u potpunosti razjašnjeni. Novo istraživanje, koje predvodi tim sa Univerziteta Džons Hopkins, ispitivalo je da li polni hormoni, poput testosterona i estradiola, mogu da objasne deo tih razlika.

- Veoma nas je zanimalo zašto žene sa dijabetesom imaju veći rizik od srčanih bolesti u poređenju sa muškarcima. Polni hormoni imaju značajnu ulogu i mogli bi da objasne deo razlika u ishodima kardiovaskularnih bolesti između žena i muškaraca - kaže dr Vendi Benet, glavna autorka studije i vanredna profesorka na Medicinskom fakultetu Univerziteta Džons Hopkins.

Šta je donela studija?

Studija je objavljena u časopisu Diabetes Care, uz finansijsku podršku Nacionalnih instituta za zdravlje. Istraživači su koristili podatke iz studije Look AHEAD, koja je ispitivala kako gubitak telesne mase kod osoba sa dijabetesom tipa 2 utiče na zdravlje srca. Nakon završetka osnovnog istraživanja, učesnici su nastavili da budu praćeni, a u okviru nove analize procenjivani su uzorci krvi i nivoi polnih hormona na početku studije i godinu dana kasnije.

- Uspeli smo da sagledamo da li promene u hormonima utiču na rizik od srčanih bolesti. Kod muškaraca smo uočili razlike. Oni koji su na početku imali viši nivo testosterona imali su niži rizik, dok je porast nivoa estradiola tokom prve godine bio povezan sa većim rizikom od srčanih oboljenja - objašnjava dr Benet.

Muškarci s dijabetesom su podložniji oscilaciji hormona, iako su žene u većem riziku od kardiovaskularnih bolesti Foto: Shutterstock

Kod žena, međutim, istraživači nisu pronašli značajnu povezanost između nivoa ovih hormona i kardiovaskularnih ishoda.

- Rezultati doprinose razumevanju kako praćenje polnih hormona kod osoba sa dijabetesom može da dopuni postojeća saznanja o klasičnim faktorima rizika, poput pušenja i holesterola.U budućnosti, ovi nalazi mogli bi da pomognu lekarima u personalizaciji strategija za prevenciju srčanih bolesti - ističe dr Benet.