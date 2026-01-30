Iako aktivnost gripa u Srbiji opada, i dalje je iznad epidemijskog praga, sa najvećom učestalošću kod dece i starijih osoba

Slušaj vest

Prema podacima za četvrtu izveštajnu nedelju, od 19. do 25. januara 2026. godine, u populacionom nadzoru registrovano je 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, uz stopu incidencije od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto manje u odnosu na prethodnu nedelju.

Najviše obolevanja među decom

Iako je trend obolevanja u opadanju, grip je i dalje iznad epidemijskog praga, uz regionalnu geografsku rasprostranjenost i nisku do umerenu kliničku aktivnost. Najviše stope obolevanja beleže se među decom uzrasta od 0 do 4 godine (478,07 na 100.000) i od 5 do 14 godina (269,52 na 100.000 stanovnika).

Simptomi gripa - visoka temperatura (39–40°C) - jak bol u mišićima i leđima - bol u očnim jabučicama pri pokretu - glavobolja - malaksalost - kašalj

U istom periodu, u okviru sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 10.809 slučajeva, uz stopu incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika.

Virus gripa tipa A ostaje dominantan u regionu, sa opadanjima aktivnosti u većini zemalja, ali i dalje širokom cirkulacijom i rastom kod dece Foto: Shutterstock

Potvrđeni slučajevi gripa tipa A

Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tipa A ()jedan od tri glavna tipa virusa gripa koji izazivaju sezonske epidemije kod ljudi, uključujući podtipove A(H3), A(H1)pdm09 i netipizirani A, na teritoriji više okruga u Srbiji, među kojima su Beograd, Južnobački, Južnobanatski, Šumadijski i Mačvanski okrug.

Na nivou Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, aktivnost gripa u većini zemalja pokazuje znake opadanja, ali virus i dalje široko cirkuliše. U pojedinim državama beleži se rast pozitivnosti na grip, naročito među decom, dok osobe starije od 65 godina i dalje čine najveći deo hospitalizovanih. Dominantan virus u regionu ostaje grip tipa A(H3), uz postepeni porast udela A(H1)pdm09.