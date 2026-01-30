Povodom Nacionalnog dana bez duvana: Vodeći lekari i stručnjaci na skupu „Da Srbija prodiše“
Ovaj skup biće posvećen uticaju pušenja i izloženosti duvanskom dimu i aerosolima na zdravlje stanovništva.
Skup okuplja vodeće domaće stručnjake iz oblasti pulmologije, onkologije, pedijatrije i javnog zdravlja, sa ciljem da se javnosti pruže jasne i stručno utemeljene informacije o posledicama upotrebe klasičnih i novih duvanskih i nikotinskih proizvoda.
U okviru prvog panela učestvovaće i predstavnici domaćih i međunarodnih institucija.
Među govornicima su Snežana Šundić-Varadić, predsednica Nacionalnog udruženja „Alergija i ja“, koja će govoriti o uticaju duvanskog dima i aerosola na decu, pacijente i hronično obolele, kao i dr med. Nikola Piljić, predsednik Nacionalne inicijative nepušača Srbije (NINS), koji će se osvrnuti na kontrolu duvana, odvikavanje od pušenja i značaj Nacionalnog dana bez duvana. U radu skupa učestvuju i lekari specijalisti – pulmolozi, pedijatri i onkolozi.
Pušenje je jedan od vodećih uzroka smrti koji se može sprečiti i jedan od najvažnijih faktora rizika za bolesti srca i krvnih sudova.
Teme skupa obuhvatiće i razloge zbog kojih Srbija i dalje zaostaje u kontroli duvana i nikotina, pitanje štetnosti elektronskih cigareta, uticaj pasivnog pušenja na najugroženije grupe, savremene pristupe odvikavanju od pušenja, kao i stav da je kontrola duvana pre svega pitanje javnog zdravlja, a ne ličnog izbora.
Prema podacima SZO iz 2019. godine, pušenje je bilo uzrok smrti gotovo osam miliona ljudi, a broj pušača je dostigao neslavni rekord od 1,1 milijarde.
U Srbiji puši oko 39% muškaraca i 38 % žena. To znači da svaka treća odrasla osoba puši, a dodatno je još 21% izloženo duvanskom dimu, kao pasivni pušači.
Po broju pušača, Srbija je u samom evropskom vrhu
Zašto je važno kada ste počeli da pušite? Godine početka značajne koliko i broj popušenih cigareta