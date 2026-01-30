Prema podacima SZO iz 2019. godine, pušenje je bilo uzrok smrti gotovo osam miliona ljudi, a broj pušača je dostigao neslavni rekord od 1,1 milijarde.

U Srbiji puši oko 39% muškaraca i 38 % žena. To znači da svaka treća odrasla osoba puši, a dodatno je još 21% izloženo duvanskom dimu, kao pasivni pušači.

Po broju pušača, Srbija je u samom evropskom vrhu