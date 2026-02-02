Tim sa Univerziteta Northwestern u Sjedinjenim Američkim Državama razvio je sistem veštačkih pluća (TAL) koji oksigeniše krv kao što to inače rade pluća, a istovremeno reguliše protok krvi i štiti srce.

TAL je imao ključnu ulogu u stabilizaciji pacijenta i pripremi njegovog organizma za prijem para donorskih pluća. Više od dve godine kasnije, pacijent se dobro oporavio i danas ima pluća koja u potpunosti funkcionišu.

Kako je sve počelo

Priča počinje u proleće 2023. godine, kada je 33-godišnji muškarac razvio plućnu insuficijencijupovezanu sa gripom. Stanje je brzo napredovalo u upalu pluća, sepsu i ono što je poznato kao sindrom akutnog respiratornog distresa (ARDS).

„Razvio je infekciju pluća koja jednostavno nije mogla da se leči nijednim antibiotikom, jer je bila otporna na sve“, objašnjava torakalni hirurg Ankit Bharat.

„Ta infekcija je dovela do toga da mu se pluća praktično raspadnu, a zatim je nastavila da se širi na ostatak tela.“

Standardni pristup u ovakvim situacijama bio bi da se pacijent stavi na aparat za održavanje života i da se plućima da vreme za oporavak. Međutim, u ovom slučaju upravo su pluća bila glavni problem i izvor infekcije. Čovek bi gotovo sigurno umro ako mu se pluća ne uklone, ali je postojala i velika verovatnoća smrtnog ishoda ako bi se ona uklonila.

Uklanjanje oba plućna krila – bilateralna pneumonektomija – obično dovodi do srčane insuficijencije zbog poremećaja protoka krvi.

Revolucionarni pristup

Kako bi se to izbeglo i prevazišla ograničenja ranijih pokušaja, medicinski tim koji je razvio TAL sistem uveo je dvostruke kanale za protok krvi i prilagodljivi šant, koji omogućava izjednačavanje razlika u protoku krvi.

Ova mašina bila je dovoljna da održi pacijenta u životu onoliko dugo koliko je bilo potrebno da se njegovo telo oporavi do mere u kojoj je transplantacija pluća postala izvodljiva. Nakon uklanjanja obolelih organa, ubrzo su se pojavili znaci oporavka od infekcije.

Bharat i njegov tim sproveli su molekularnu analizu uklonjenih pluća, koja je potvrdila da nije postojala nikakva šansa da se pluća sama oporave od ARDS-a.

Ožiljci i oštećenje imunog sistema značili su da je u ovom slučaju transplantacija pluća bila apsolutno neophodna.

„Tradicionalno, transplantacija pluća je rezervisana za pacijente sa hroničnim stanjima poput intersticijalne bolesti pluća ili cistične fibroze“, kaže Bharat.

„Danas se često smatra da, ako neko dobije težak ARDS, treba samo nastaviti sa podrškom i čekati da se pluća oporave.“

Nova nada za buduće pacijente

Ovo je pristup koji bi mogao da spasi još mnoge živote. Iako je izgradnja ovakvog TAL sistema trenutno moguća samo u visoko specijalizovanim centrima, Bharat se nada da će se inovacije primenjene u ovom slučaju u budućnosti ugraditi u standardne medicinske uređaje.

Iako se dvostruka transplantacija pluća ranije smatrala nemogućom u ovakvim okolnostima, sada je jasno da ona može biti uspešna – i potencijalna opcija u budućim slučajevima, pod uslovom da su donorska pluća dostupna na vreme.

„U svojoj praksi viđam mlade pacijente koji umiru gotovo svake nedelje jer niko nije razmatrao transplantaciju kao opciju“, kaže Bharat.

„Kod teških oštećenja pluća izazvanih respiratornim infekcijama, čak i u akutnim stanjima, transplantacija pluća može biti spasonosna.“