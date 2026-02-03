Slušaj vest

Dugotrajna upala kod inflamatorne bolesti creva (IBD) može pokrenuti složenu imunološku lančanu reakciju koja podstiče razvoj raka debelog creva, pokazuje novo istraživanje naučnika iz medicinskog centra Weill Cornell.

Studija, objavljena u časopisu Immunity, otkriva kako hronična upala u crevima aktivira imuni signal koji povezuje creva i koštanu srž, stvarajući uslove pogodne za rast tumora. Ovi nalazi mogu objasniti zašto osobe sa IBD-om imaju znatno veći rizik od kolorektalnog karcinoma, koji se kod njih često javlja u mlađem životnom dobu i ima lošije ishode.

Imunološki putevi otvaraju nove mogućnosti lečenja IBD-a

Istraživanje se fokusiralo na protein TL1A, poznat po ulozi u zapaljenskim procesima i povezanosti sa IBD-om i rakom debelog creva. Naučnici su otkrili da TL1A deluje preko imunih ćelija u crevima, poznatih kao ILC3. Kada se ove ćelije aktiviraju, one šalju signal koji dovodi do masovne proizvodnje neutrofila u koštanoj srži i njihovog prelaska u creva.

Jednom kada stignu u creva, neutrofili menjaju svoje ponašanje i počinju da podstiču razvoj tumora. Oni mogu oštetiti DNK ćelija koje oblažu debelo crevo i aktivirati gene povezane sa nastankom i rastom karcinoma.

- Ovi nalazi su važni jer pomažu da razumemo kako TL1A doprinosi i IBD-u i povezanim kolorektalnim karcinomima, za koje do sada nismo imali mnogo strategija za smanjenje rizika - izjavio je dr Rendi Longman, direktor Centra Džil Roberts za inflamatorne bolesti creva u Weill Cornell Medicine.

Slični obrasci genske aktivnosti, koji pogoduju razvoju tumora, pronađeni su i u uzorcima tkiva pacijenata sa IBD-om. Zanimljivo je da su ti obrasci bili znatno slabije izraženi kod pacijenata koji su primali eksperimentalne terapije koje blokiraju TL1A, što ukazuje na potencijal nove terapijske strategije.

Blokiranje TL1A u eksperimentalnim terapijama može smanjiti upalu i rizik od kolorektalnog karcinoma kod pacijenata sa IBD-om Foto: Shutterstock

Veći rizik od autoimunih poremećaja

Inflamatorne bolesti creva koje obuhvataju Kronovu bolest i ulcerozni kolitis, pogađaju milione ljudi širom sveta i karakteriše ga trajna upala digestivnog trakta. Osim probavnih tegoba, ova bolest značajno povećava rizik od autoimunih poremećaja i raka debelog creva.

Istraživači navode da bi više elemenata ovog imunološkog puta – uključujući TL1A, ILC3 ćelije, GM-CSF i neutrofile – moglo postati meta budućih terapija koje bi istovremeno kontrolisale upalu i smanjile rizik od karcinoma.

- Ovde vidimo sistemski proces koji uključuje i creva i koštanu srž, sa potencijalom da unapredi preciznu medicinu u lečenju IBD-a - istakla je dr Silvija Pires, prva autorka studije.

Naučnici nastavljaju istraživanja kako bi utvrdili da li rana intervencija u ovom imunološkom procesu može pomoći u prevenciji IBD-a i raka debelog creva u budućnosti.