Rano otkrivanje raka pankreasa ključno je za preživljavanje, jer više od polovine pacijenata umre u roku od tri meseca od dijagnoze. Ipak, za sada ne postoje pouzdani skrining testovi koji bi omogućili otkrivanje raka pankreasa u ranoj fazi.

Novi biomarkeri u krvi

Do sada su kao potencijalni biomarkeri za otkrivanje raka pankreasa ispitivane dve supstance u krvi – ugljeno-hidratni antigen 19-9 (CA19-9) i trombospondin 2 (THBS2). Međutim, nijedan od njih se nije pokazao dovoljno pouzdanim za skrining.

Naučnici sa Univerziteta Pensilvanije analizirali su uzorke krvi i otkrili još dva biomarkera prisutna kod pacijenata sa rakom pankreasa u ranoj fazi: aminopeptidazu N (ANPEP) i polimerni imunoglobulinski receptor (PIGR).

Rano otkrivanje raka pankreasa ključno je za preživljavanje, jer više od polovine pacijenata umre u roku od tri meseca od dijagnoze Foto: Shutterstock

Kombinovanjem sva četiri biomarkera, istraživači su uspeli da razlikuju pacijente sa rakom pankreasa od osoba bez raka u 91,9 odsto slučajeva. Rani stadijum bolesti identifikovan je u 87,5 odsto slučajeva, navodi se u časopisu Clinical Cancer Research.

- Dodavanjem ANPEP-a i PIGR-a postojećim markerima značajno smo poboljšali mogućnost otkrivanja ovog karcinoma u fazi kada je najpodložniji lečenju - rekao je profesor Kenet Zaret, glavni istraživač.

Test sa četiri markera uspešno je razlikovao obolele od zdravih osoba, ali i od pacijenata sa nemalignim oboljenjima pankreasa, poput pankreatitisa.

Potencijal za skrining osoba sa visokim rizikom

- Rezultati ove retrospektivne studije ukazuju na potrebu za dodatnim ispitivanjima u većim populacijama, posebno kod osoba koje još nemaju simptome. Takve ‘predijagnostičke’ studije pomogle bi da se utvrdi da li bi test mogao da se koristi za skrining osoba sa povećanim rizikom – zbog porodične anamneze, genetskih faktora ili lične istorije cisti pankreasa ili pankreatitisa - dodao je profesor Zaret.

Panel sa četiri biomarkera pokazuje dobre rezultate u prvoj i drugoj fazi bolesti – kada je hirurško lečenje još uvek moguće Foto: Shutterstock

Profesor Tatjana Crnogorac-Jurčević, stručnjak za rak pankreasa sa Univerziteta Queen Mary u Londonu, komentarisala je koliko je realno da se ovakav test uskoro primeni u Velikoj Britaniji.

Ona je studiju ocenila kao „dobro sprovedenu“ i navela da predstavlja „jedan od brojnih pokušaja da se razvije test koji je očajnički potreban za rano otkrivanje raka pankreasa“.

- Panel sa četiri biomarkera pokazuje dobre rezultate u prvoj i drugoj fazi bolesti – kada je hirurško lečenje još uvek moguće - dodala je ona.

Ipak, put do primene je još dug

Profesorka Crnogorac-Jurčević upozorila je da su uzorci krvi korišćeni u studiji prikupljeni retrospektivno, što znači da je dijagnoza raka već bila poznata u trenutku analize.

- Kako i sami autori navode, ovi biomarkeri zahtevaju dalju, opsežnu validaciju. Najpre moraju biti testirani u predijagnostičkom okruženju, kako bi se utvrdilo da li mogu da otkriju rak pre pojave simptoma, a zatim i u velikoj prospektivnoj kliničkoj studiji. Zbog toga je pred nama još dug put pre nego što bi ovaj test mogao da se koristi za praćenje osoba sa povećanim rizikom od razvoja raka pankreasa - istakla je ona.