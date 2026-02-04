Slušaj vest

Predstavnici udruženja, lekari i stručnjaci iz oblasti zdravstva ukazali su na ključne izazove sa kojima se pacijenti suočavaju, uz poruku da je za dugoročne rezultate neophodan snažniji fokus na prevenciju, bolju organizaciju sistema i dostupnost savremenih terapija.

Predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović istakao je da je jedan od važnih ciljeva veće uključivanje pacijenata u tela u kojima se donose odluke koje direktno utiču na njihovo lečenje i kvalitet života. Kako je naveo, rezultati na tom polju za sada su ograničeni, dok su, prema njegovim rečima, efekti u oblasti prevencije nezadovoljavajući.

- Prevencija je oblast u kojoj kao društvo imamo najviše prostora za napredak. Reč je o bazičnim stvarima, od zdravijih životnih navika do pravovremenog obraćanja lekaru, gde i sami građani mogu dati značajan doprinos - rekao je Pilipović, naglašavajući da pored posledice nezdravog načina života i kasnog javljanja lekaru dodatno komplikuju postojećim ograničenjima zdravstvenog sistema.

redsednica Udruženja pacijenata obolelih od reumatskih bolesti Srbije prim. dr Mirjana Lapčević Foto: Milena Anđela

Predsednica Udruženja pacijenata obolelih od reumatskih bolesti Srbije prim. dr Mirjana Lapčević ukazala je da Srbija ima solidan zakonski okvir u oblasti zdravstva, ali da se u praksi često javlja jaz između zagarantovanih prava i njihove primene. Posebno je istakla ulogu primarne zdravstvene zaštite i izabranog lekara kao prvog kontakta pacijenata sa sistemom.

- Izabrani lekar trebalo bi da vodi pacijenta kroz sistem, ali u praksi često nema dovoljno vremena, resursa ni dostupnih specijalista. Posledica je da se pacijenti dugo zadržavaju u administrativnim procedurama ili su prinuđeni da pomoć potraže u privatnom sektoru - navela je dr Lapčević.

Prema njenim rečima, opterećenost kurativnim radom i administracijom ostavlja malo prostora za preventivne aktivnosti, iako su smernice za prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u Srbiji postojale još sredinom devedesetih godina.

O značaju pravovremene dijagnostike i dostupnosti savremenih terapija govorio je i prof. dr Dragan Delić, koji je naglasio da su prava pacijenata na lečenje i dijagnostiku jasno definisana zakonima. Kao ključni izazov naveo je realizaciju tih prava u praksi.

- Savremeni, inovativni lekovi donose ne samo bolje zdravstvene ishode, već i dugoročne uštede za sistem, smanjenje hospitalizacija, komplikacija i bolovanja, kao i poboljšanje kvaliteta života pacijenata“, rekao je Delić, dodajući da se efekti takvih terapija često sagledavaju kratkoročno, bez šireg društvenog i ekonomskog konteksta.

Predsednik Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA dr Bojan Trkulja Foto: Milena Anđela

Predsednik Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIAdr Bojan Trkulja ocenio je da u stručnoj javnosti postoji širok konsenzus o vrednosti inovativnih terapija, ali da Srbija i dalje zaostaje u njihovoj dostupnosti u poređenju sa većinom evropskih zemalja. Kako je naveo, ulaganje u zdravstvo i lekove direktno je povezano sa zdravstvenim ishodima, dužinom života i ekonomskom stabilnošću društva.

- Povećanje ulaganja u zdravstvo može pokrenuti pozitivan krug – bolje zdravlje građana vodi većoj produktivnosti i jačoj ekonomiji, što zatim omogućava dalja ulaganja u sistem - istakao je Trkulja.