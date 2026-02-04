Kampanja Za srce više ima divan cilj – da edukuje svaku ženu, svaku devojku i svakog muškarca, kako u reproduktivnom dobu, tako i pre, o njihovim pravima i mogućnostima

Slušaj vest

Cilj kampanje je da građanima pruži proverene, dostupne i razumljive informacije o faktorima koji utiču na plodnost, kao i o mogućnostima njenog očuvanja, uz smanjenje stigme koja i dalje prati infertilitet i lečenje neplodnosti.

Kampanju sprovodi Kabinet ministarke bez portfelja, zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjane Macure, u partnerstvu sa IVF Centrom, na čijem je čelu Sandra Jovanović. U realizaciji učestvuju i druge institucije, organizacije i mediji, sa zajedničkom porukom da je zdravlje – na prvom mestu.

- Želeli smo da kampanja kroz sam naziv pošalje toplu i emotivnu poruku, jer žena dok je u drugom stanju zaista u svom telu nosi dva srca. Izuzetno nam je važno da razvijamo partnerski odnos sa respektabilnim organizacijama civilnog društva, koje će biti most u komunikaciji sa građanima, kako bi se sve relevantne informacije neophodne za donošenje informisane odluke o planiranju rađanja prenele na najbolji mogući način - rekla je ministarka Tatjana Macura za RTS.

Foto: Dejan Stanković

Kampanja "Za srce više" nosi zaista divnu poruku, za još jedno srce. Upravo je jedini trenutak kada žena u sebi ima dva srca - trenutak kada je trudna - ističe Sandra Jovanović.

Kroz edukativne, preventivne i savetodavne aktivnosti, kampanja je usmerena na zdravstveni, obrazovni i radni sistem, kao i na mlade i radno aktivno stanovništvo. Poseban akcenat stavljen je na osnaživanje pojedinaca i parova da donose informisane odluke o roditeljstvu, u skladu sa sopstvenim životnim okolnostima i reproduktivnim potencijalom.

- Kampanja "Za srce više" ima divan cilj – da edukuje svaku ženu, svaku devojku i svakog muškarca, kako u reproduktivnom dobu, tako i pre, o njihovim pravima i mogućnostima. Ideja je da svako donosi informisane odluke za svoju budućnost sa znanjem o svom reproduktivnom potencijalu. Nije nikako cilj kampanje da prisiljava bilo koga na rađanje, već da svako donosi pravu odluku u pravo vreme. Zato se kampanja posebno obraća mladima, ljudima u reproduktivnom dobu, a poseban segment kampanje okrenut je privrednim subjektima koji bi pozitivnom atmosferom u radnom okruženju trebalo da daju podršku zaposlenima koji žele da znaju više o plodnosti - kaže Sandra Jovanović.

U okviru kampanje biće pokrenuto Savetovalište za fertilitet, kao i jedinstveni interaktivni portal namenjen svima. Planirana je izrada vodiča o plodnosti i neplodnosti, kao i sprovođenje edukativnih programa u školama.