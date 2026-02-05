Visok holesterol ostaje veliki problem za mnoge pacijente, a ovo istraživanje nudi novu terapiju koja bi mogla znatno olakšati njegovo snižavanje

Nova vrsta pilule značajno je smanjila holesterol koji začepljuje arterije kod ljudi koji su i dalje izloženi visokom riziku od srčanog udara uprkos uzimanju statina, objavili su istraživači u sredu.

Još uvek je eksperimentalno, ali pilula pomaže u uklanjanju holesterola iz tela na način koji se danas može postići samo injekcijama lekova. Ako je odobri Američka agencija za hranu i lekove, pilula, pod nazivom enlicitid, mogla bi da ponudi jednostavniju opciju za upotrebu milionima ljudi.

Korak dalje od statina

Statini blokiraju deo proizvodnje holesterola u jetri i predstavljaju kamen temeljac lečenja. Ali čak i kada uzimaju najveće doze, mnogim ljudima je potrebna dodatna pomoć u snižavanju LDL, ili „lošeg“, holesterola dovoljno da ispune medicinske smernice.

U velikoj studiji, više od 2.900 pacijenata sa visokim rizikom je nasumično raspoređeno da dodaju dnevnu pilulu enlicitida ili lek za lažnu terapiju svom standardnom lečenju. Korisnici enlicitida su videli pad LDL holesterola za čak 60 procenata tokom šest meseci, objavili su istraživači u časopisu New England Journal of Medicine.

tatini smanjuju holesterol u jetri, ali mnogima je potrebna dodatna pomoć za kontrolu LDL-a Foto: Shutterstock

Postoje i druge pilule koje pacijenti mogu dodati svojim statinima, „ali nijedna se ne približava stepenu snižavanja LDL holesterola koji vidimo kod enlicitida“, rekla je vodeća autorka studije dr En Mari Navar, kardiolog u Medicinskom centru Jugozapadni univerzitet u Teksasu.

Ta korist je opala samo neznatno tokom godinu dana i nije bilo razlike u bezbednosti između onih koji su uzimali pilulu i placebo, otkrili su istraživači. Jedno upozorenje: pilula se mora uzimati na prazan stomak.

Statistika u Srbiji U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti svake godine umre oko 48.000 ljudi, a značajan deo njih čini upravo srčana slabost – stanje u kojem srce više ne može da pumpa krv dovoljno efikasno da bi zadovoljilo potrebe organizma.

Istraživanje obećava snažno snižavanje LDL-a

Iako se nivo LDL-a od 100 smatra u redu za zdrave ljude, lekari preporučuju smanjenje na najmanje 70 mg/dL ljudi razviju visok holesterol ili srčana oboljenja – a još niže za one sa veoma visokim rizikom.

Za ljude sa visokim holesterolom ili srčanim oboljenjima, ciljni LDL je ≤70 mg/dL Foto: Shutterstock

Statinske pilule poput Lipitora i Krestora, ili njihovi jeftini generički ekvivalenti, veoma su efikasne u snižavanju LDL-a. Za dodatnu pomoć, neki snažni injekcioni lekovi deluju drugačije, blokirajući protein jetre pod nazivom PCSK9 koji ograničava sposobnost tela da očisti holesterol iz krvi.

Lek je uključen u program ultrabrzih pregleda. Istraživanje pokazuje da pilula snižava holesterol slično PCSK9 injekcijama, ali još nema dokaza da smanjuje srčane ili moždane udare.