Pacijenti iz Srbije biće među prvima u svetu koji će primiti personalizovanu mRNA vakcinu protiv raka, izjavio je ministar u Vladi Srbije Nenad Popović nakon sastanka sa ministrom zdravlja Ruske Federacije Mihailom Muraškom u Moskvi. Kako su mediji ranije preneli, prvi pacijent sa malignim melanomom iz Srbije otišao je krajem novembra u Moskvu, gde prolazi sva potrebna testiranja i čeka da primi mNRK vakcinu protiv raka.

- Sa ministrom Muraškom razgovarao sam o primeni najsavremenijih ruskih inovativnih terapija za lečenje onkoloških pacijenata.Pacijenti iz Srbije će, zajedno sa pacijentima iz Rusije, biti među prvima koji će primiti vakcinu protiv raka. Rad na sporazumu o saradnji već je započet i očekuje se da prvi pacijenti iz Srbije dobiju terapiju do kraja ove godine. O svemu ću informisati predsednika Vučića i ministra Lončara, a naredni koraci biće realizovani kroz saradnju nadležnih institucija dve zemlje, uz potpisivanje okvirnih sporazuma - rekao je ministar Popović.

Vakcina je namenjena osobama koje već boluju od karcinoma

O efikasnosti i primeni ove vakcine razgovarali smo sa prof. dr Vladimirom Jakovljevićem sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

- Reč je o personalizovanoj vakcini koja se pravi posebno za svakog pacijenta i namenjena je osobama koje već boluju od karcinoma. Terapija deluje tako što aktivira imuni sistem da prepozna i uništi ćelije raka, a prema prvim podacima iz prekliničkih ispitivanja, pokazala je veoma visoku efikasnost kod melanoma. Trenutno je započeta primena kod pacijenata sa rakom kože, dok se u narednim fazama očekuje ispitivanje i kod karcinoma pluća, bubrega, dojke i pankreasa.

Prema njegovim rečima - dogovor o saradnji između Srbije i Rusije je u pripremi, a delegacija Ministarstva zdravlja Srbije trebalo bi u martu da poseti ruske institute kako bi se upoznala sa procesom proizvodnje i primene ovih vakcina.

Prema procenama ruskih kolega efikasnost personalizovane mRNA terapije kod malignog melanoma može premašiti 95 odsto Foto: Shutterstock

Očekuje se da će ova vakcina postati jedna od najefikasnijih onkoloških terapija u svetu. Trenutno je započeta primena vakcine kod pacijenata sa rakom kože i analiziraju se rezultati, dok se u narednoj fazi očekuje primena kod karcinoma pluća, bubrega, dojke, pankreasa i drugih tumora.

Efikasnost kod malignog melanoma premašuje 95%

Prof. dr Jakovljević za naš portal ističe da prema procenama ruskih kolega efikasnost personalizovane mRNA terapije kod malignog melanoma može premašiti 95 odsto.

- To je u skorijoj izjavi za ruske medije potvrdio Akademik Gincburg. U ovom momentu ova terapija je u Rusiji registrovana samo za maligni melanom, ali se teoretski može primeniti u celokupnoj onkologiji, pošto je princip univerzalan, a terapija personalizovana. Naravno, ne treba u startu imati preambiciozna očekivanja, već treba sačekati prve konkretne rezultate.

Kako ističe, pacijenti moraju da ispune određene kriterijume, pri čemu je posebno važno da su potencijalni kandidati među onima koji pozitivno reaguju na imunoterapiju, ili da ona barem ne dovodi do negativnih efekata kod njih.

Primena terapije i minimalni neželjeni efekti

- Terapija se dobija u 10 doza na svake dve sedmice u bolničkim uslovima. U zavisnosti od opšteg stanja pacijenta, on može biti u bolnici ili nekom vanbolnićkom smeštaju, a da dolazi u bolnicu samo da primi terapiju u tu provede naredna 24 časa. Tokom primanja terapije se radi dijagnostička re-evaluacija, kako bi se utvrdili efekti terapije - objašnjava prof. dr Jakovljević.

Terapija se dobija u 10 doza na svake dve sedmice u bolničkim uslovima Foto: Shutterstock

S obzirom da se pacijentu ova terapija pravi iz komponetni njegovog tkiva, pojava neželjenih efekata je skoro potpuno isključena.

