Naučnici sa Univerziteta Oregon razvili su novi nanomaterijal koji pokreće dve hemijske reakcije unutar ćelija raka i tako ih uništava putem oksidativnog stresa, dok zdrave ćelije uglavnom ostaju netaknute.

Novo istraživanje donosi eksperimentalni tretman koji cilja ćelije raka koristeći njihovu sopstvenu hemiju, dok zdravo tkivo ostaje pošteđeno.

Naučnici sa Univerziteta Oregon razvili su novi nanomaterijal koji pokreće dve hemijske reakcije unutar ćelija raka i tako ih uništava putem oksidativnog stresa, dok zdrave ćelije uglavnom ostaju netaknute. Istraživanje su predvodili Oleh i Olena Taratula i Čao Vang.

Farmaceutskog fakulteta tog univerziteta, a rezultati su objavljeni u časopisu Advanced Functional Materials.

Ovaj pristup zasniva se na takozvanoj hemodinamičkoj terapiji (CDT), strategiji koja koristi posebne hemijske uslove unutar tumora.

Ćelije raka obično se nalaze u kiselijem okruženju i sadrže više vodonik-peroksida nego zdravo tkivo, što može da se iskoristi za ciljano delovanje terapije.

Ograničenja dosadašnjih CDT metoda

CDT metode su eksperimentalni pristupi lečenju raka koji koriste hemijske reakcije unutar ćelija tumora da bi ih uništile, dok zdravo tkivo ostaje uglavnom netaknuto.

Dosadašnje CDT metode koristile su te uslove da stvore hidroksilne radikale, veoma reaktivne molekule koji oštećuju ključne delove ćelije, poput lipida, proteina i DNK. Noviji pristupi proširili su ovaj koncept i na stvaranje singletnog kiseonika, još jedne vrste reaktivnih molekula koji mogu da unište ćelije.

- Dosadašnji CDT agensi proizvode ili hidroksilne radikale ili singletni kiseonik, ali ne oba istovremeno. Pored toga, često nemaju dovoljno snažnu katalitičku aktivnost da bi proizvodnja reaktivnih molekula bila održana na visokom nivou. Zbog toga su rezultati pretkliničkih studija uglavnom pokazivali samo delimično smanjenje tumora, bez dugotrajnog terapijskog efekta - objašnjava istraživač Oleh Taratula.

U novoj studiji naučnici su razvili nanoagent na bazi gvožđa, takozvani metal-organski okvir, koji može istovremeno da stvara obe vrste reaktivnih molekula Foto: Shutterstock

Eksperimentalni nanoagent potpuno uklanja rak bez neželjenih efekata

U novoj studiji naučnici su razvili nanoagent na bazi gvožđa, takozvani metal-organski okvir, koji može istovremeno da stvara obe vrste reaktivnih molekula. Ovaj materijal pokazao je snažan toksični efekat u više linija ćelija raka, uz zanemarljiv uticaj na zdrave ćelije.

- Kada smo nanoagent sistemski primenili kod miševa sa ljudskim ćelijama raka dojke, on se efikasno nagomilavao u tumorima, snažno proizvodio reaktivne molekule i potpuno uklonio rak, bez neželjenih efekata - kaže Olena Taratula.

Videli su potpuno povlačenje tumora i dugoročnu prevenciju ponovne pojave, bez znakova sistemske toksičnosti.

- Pre nego što terapija stigne do kliničkih ispitivanja na ljudima, istraživači planiraju da testiraju njenu efikasnost kod različitih vrsta raka, uključujući agresivni rak pankreasa, kako bi pokazali da pristup može da se primeni na širi spektar malignih bolesti.