Naučnici su stvorili univerzalni bubreg koji odgovara svakoj krvnoj grupi: Proboj koji menja budućnost transplantacije
Nakon decenije rada, istraživači su bliži nego ikad ključnom proboju u transplantaciji bubrega: mogućnosti prenošenja bubrega od donora sa različitim krvnim grupama od primalaca, što bi moglo značajno ubrzati vreme čekanja i spasiti živote.
U istraživanju objavljenom prošle godine, tim iz institucija širom Kanade i Kine izvestio je o stvaranju „univerzalnog“ bubrega koji, teoretski, može da prihvati svaki pacijent. Njihov testni organ je preživeo i funkcionisao nekoliko dana u telu primaoca sa moždanom smrću, čija je porodica pristala na istraživanje.
- Ovo je prvi put da smo videli da se ovo odvija na ljudskom modelu - rekao je biohemičar Stiven Viters sa Univerziteta Britanske Kolumbije u Kanadi, kada je studija objavljena u oktobru. To nam daje neprocenjiv uvid u to kako poboljšati dugoročne rezultate.
Kako danas stoji, ljudi sa krvnom grupom 0 kojima je potreban bubreg obično moraju da čekaju da bubreg tipa 0 postane dostupan od donora. To čini više od polovine ljudi na listama čekanja, ali pošto bubrezi krvne grupe 0 mogu da funkcionišu i kod ljudi sa drugim krvnim grupama, oni su deficitarni.
Kako se bubreg krvne grupe A pretvara u univerzalni organ
Iako je trenutno moguće transplantirati bubrege različitih krvnih grupa, treniranjem tela primaoca da ne odbacuje organ, postojeći proces je daleko od savršenog i nije naročito praktičan. To je dugotrajno, skupo i rizično, a takođe zahteva žive donore da bi funkcionisalo, jer je primaocu potrebno vreme za pripremu
Ovde su istraživači efikasno pretvorili bubreg tipa A u bubreg tipa 0, koristeći posebne, prethodno identifikovane enzime koji uklanjaju molekule šećera (antigene) koji deluju kao markeri krvi tipa A.
Istraživači upoređuju enzime sa makazama koje rade na molekularnom nivou: odsecanjem dela lanaca antigena tipa A, oni se mogu pretvoriti u status bez ABO antigena koji karakteriše krvnu grupu 0.
- To je kao da skidate crvenu boju sa automobila i otkrivate neutralni prajmer - rekao je Viters, objašnjavajući da nakon ove prepravke imuni sistem više ne vidi organ kao strano. Ipak, predstoji još mnogo izazova pre nego što se ovakva metoda može primeniti u ispitivanjima na ljudima.
Transplantirani bubreg je ponovo počeo da pokazuje znake krvne grupe A do trećeg dana, što je dovelo do imunološkog odgovora – ali odgovor je bio manje ozbiljan nego što bi se obično očekivalo, i postojali su znaci da telo pokušava da toleriše bubreg.
Od početka 2025. godine u Srbiji je urađeno ukupno 102 transplantacije - od toga 63 kadaverične transplantacije organa i 39 transplantacija rožnjača. Iako to predstavlja napredak u odnosu na prethodne godine, to nije prvi put da Srbija dostiže nešto veći broj presađivanja. Ipak, taj pomak nije rezultat sistemskog pristupa, već pojedinačnih napora stručnjaka i ustanova.
Izvor: sciencealert.com/Zdravlje.Kurir.rs
Kako krvna grupa utiče na rizik od bolesti, ko je skloniji raku, moždanom udaru i dijabetesu