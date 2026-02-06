Transplantacija bubrega je medicinski postupak kojim se oštećeni ili nefunkcionalni bubreg zamenjuje zdravim bubregom donora, čime se vraća normalna funkcija organizma

Nakon decenije rada, istraživači su bliži nego ikad ključnom proboju u transplantaciji bubrega: mogućnosti prenošenja bubrega od donora sa različitim krvnim grupama od primalaca, što bi moglo značajno ubrzati vreme čekanja i spasiti živote.

U istraživanju objavljenom prošle godine, tim iz institucija širom Kanade i Kine izvestio je o stvaranju „univerzalnog“ bubrega koji, teoretski, može da prihvati svaki pacijent. Njihov testni organ je preživeo i funkcionisao nekoliko dana u telu primaoca sa moždanom smrću, čija je porodica pristala na istraživanje.

- Ovo je prvi put da smo videli da se ovo odvija na ljudskom modelu - rekao je biohemičar Stiven Viters sa Univerziteta Britanske Kolumbije u Kanadi, kada je studija objavljena u oktobru. To nam daje neprocenjiv uvid u to kako poboljšati dugoročne rezultate.

Kako danas stoji, ljudi sa krvnom grupom 0 kojima je potreban bubreg obično moraju da čekaju da bubreg tipa 0 postane dostupan od donora. To čini više od polovine ljudi na listama čekanja, ali pošto bubrezi krvne grupe 0 mogu da funkcionišu i kod ljudi sa drugim krvnim grupama, oni su deficitarni.

Kako se bubreg krvne grupe A pretvara u univerzalni organ

Iako je trenutno moguće transplantirati bubrege različitih krvnih grupa, treniranjem tela primaoca da ne odbacuje organ, postojeći proces je daleko od savršenog i nije naročito praktičan. To je dugotrajno, skupo i rizično, a takođe zahteva žive donore da bi funkcionisalo, jer je primaocu potrebno vreme za pripremu

Ovde su istraživači efikasno pretvorili bubreg tipa A u bubreg tipa 0, koristeći posebne, prethodno identifikovane enzime koji uklanjaju molekule šećera (antigene) koji deluju kao markeri krvi tipa A.

Istraživači upoređuju enzime sa makazama koje rade na molekularnom nivou: odsecanjem dela lanaca antigena tipa A, oni se mogu pretvoriti u status bez ABO antigena koji karakteriše krvnu grupu 0.

- To je kao da skidate crvenu boju sa automobila i otkrivate neutralni prajmer - rekao je Viters, objašnjavajući da nakon ove prepravke imuni sistem više ne vidi organ kao strano. Ipak, predstoji još mnogo izazova pre nego što se ovakva metoda može primeniti u ispitivanjima na ljudima.

Transplantirani bubreg je ponovo počeo da pokazuje znake krvne grupe A do trećeg dana, što je dovelo do imunološkog odgovora – ali odgovor je bio manje ozbiljan nego što bi se obično očekivalo, i postojali su znaci da telo pokušava da toleriše bubreg.

Statistika u Srbiji Od početka 2025. godine u Srbiji je urađeno ukupno 102 transplantacije - od toga 63 kadaverične transplantacije organa i 39 transplantacija rožnjača. Iako to predstavlja napredak u odnosu na prethodne godine, to nije prvi put da Srbija dostiže nešto veći broj presađivanja. Ipak, taj pomak nije rezultat sistemskog pristupa, već pojedinačnih napora stručnjaka i ustanova.