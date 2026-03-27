Novo istraživanje otkriva na koji način Epštajn-Bar virus (EBV) može podstaći imuni sistem da napadne mozak, što donosi novu nadu u lečenje multiple skleroze (MS).

Naučnici sa Univerziteta Kalifornije u San Francisku identifikovali su nove dokaze koji objašnjavaju kako Epštajn-Bar virus može doprineti razvoju multiple skleroze – hronične autoimune bolesti od koje u Sjedinjenim Državama boluje gotovo milion ljudi.

Studija, objavljena 5. februara u časopisu Nature Immunology, ukazuje na ključnu ulogu CD8+ „ubica“ T ćelija – imunih ćelija koje inače uništavaju zaražene ili oštećene ćelije. Kod osoba sa MS-om zabeležen je znatno povećan broj ovih ćelija, uključujući one koje specifično reaguju na EBV, što sugeriše da virus može pokrenuti imuni napad na nervni sistem.

„Proučavanje ovih slabo istraženih CD8+ T ćelija povezuje mnogo ranije nepovezanih nalaza i daje nam novi uvid u to kako EBV verovatno doprinosi razvoju bolesti - rekao je dr Džo Sabatino, viši autor studije i profesor neurologije na UCSF institutu za neuronauke.

Naučnici sa Univerziteta Kalifornije u San Francisku identifikovali su nove dokaze koji objašnjavaju kako Epštajn-Bar virus može doprineti razvoju multiple skleroze Foto: Shutterstock

Zašto su „ubica“ T ćelije važne

Multipla skleroza nastaje kada imuni sistem greškom napadne mijelin – zaštitni omotač nervnih vlakana u mozgu i kičmenoj moždini. Oštećenje mijelina vremenom dovodi do progresivnih neuroloških problema.

Većina dosadašnjih istraživanja bila je fokusirana na CD4+ T ćelije, koje koordiniraju imuni odgovor, ali ne uništavaju direktno ćelije. CD8+ T ćelije su znatno teže za proučavanje kod živih pacijenata, pa su dugo bile zapostavljene.

Krv i likvor otkrivaju ključnu razliku

Istraživači su analizirali uzorke krvi i cerebrospinalne tečnosti (likvora) kod 13 osoba sa MS-om ili ranim znacima bolesti, kao i kod pet osoba bez MS-a.

Kod zdravih ispitanika, broj CD8+ T ćelija bio je sličan u krvi i likvoru. Međutim, kod osoba sa MS-om ove ćelije bile su između 10 i 100 puta brojnije u likvoru nego u krvi, što ukazuje na snažnu i nenormalnu imunu aktivnost unutar centralnog nervnog sistema.

Aktivnost EBV-a u nervnom sistemu

Epštajn-Bar virus je pronađen u likvoru većine učesnika, bez obzira na to da li imaju MS. Međutim, jedan gen virusa bio je aktivan isključivo kod obolelih od multiple skleroze, što sugeriše da bi mogao igrati ulogu u prekomernoj imunoj reakciji povezanoj s bolešću.

Ovi nalazi dodatno učvršćuju vezu između EBV-a i autoimunih bolesti. Virus se ranije dovodio u vezu i sa lupusom, reumatoidnim artritisom i dugotrajnim posledicama kovida.

Novi nalazi dodatno učvršćuju vezu između EBV-a i autoimunih bolesti Foto: Shutterstock

Nada za nove terapije

Zbog sve jačih dokaza o ulozi EBV-a u razvoju multiple skleroze, već se testiraju terapije koje ciljaju ovaj virus.