Parkinsonova bolest se najefikasnije leči kada se stimuliše precizno definisana moždana mreža koja funkcioniše sinhronizovano u tačno određenom frekventnom opsegu.

Duboka stimulacija mozga je odavno poznata po tome što ublažava motorne simptome kod Parkinsonove bolesti, ali osnovni neuronski mehanizmi ostaju nejasni. Kombinovanjem elektrofizioloških snimaka sa naprednim snimanjem mozga, istraživači su identifikovali precizno definisanu moždanu mrežu koja izgleda upravlja terapijskim odgovorom.

Istraživači su otkrili brzodelujuću moždanu mrežu koja može odrediti koliko efikasno duboka stimulacija mozga poboljšava simptome Parkinsonove bolesti.

Parkinsonova bolest može učiniti svakodnevne pokrete sporim, ukočenim ili drhtavim, a duboka stimulacija mozga (DMS) jedna je od najeﬁkasnijih opcija za ublažavanje tih motornih simptoma. Nova studija sugeriše da korist dolazi od uticaja na specifičnu moždanu mrežu koja najjače komunicira u brzom beta frekventnom opsegu (20 do 35 Hz). Rad je sproveo interdisciplinarni tim sa univerzitetskih bolnica u Kelnu i Diseldorfu, Medicinskog fakulteta Harvard i Šarite Berlin.

Objavljeno u časopisu Brain, istraživanje povezuje dve linije dokaza koje su često proučavane odvojeno. Jedna se fokusira na električnu aktivnost u mozgu, a druga mapira gde stimulacija izgleda najbolje funkcioniše. Spajanje ovih pristupa nudi jasniju sliku o tome šta DBS može biti i zašto se neki pacijenti poboljšavaju više od drugih.

Precizna moždana mreža kao ključ terapije

- Po prvi put smo bili u mogućnosti da okarakterišemo mrežu odgovora dubokog mozga kod Parkinsonove bolesti u smislu prostora i vremena, istovremeno - kaže profesor dr Andreas Horn sa Univerziteta u Kelnu, koji je vodio studiju i specijalizovan je za računarsku neurologiju. Pokazujemo da se Parkinsonova bolest može najbolje lečiti ako stimulišemo veoma precizno definisanu mrežu. Ova mreža radi sinhronizovano unutar određenog frekventnog opsega i nudi objašnjenje koliko dobro pacijenti reaguju na stimulaciju dubokog mozga.

Određeni moždani ritmovi deluju kao komunikacioni kanal i mogu posredovati u terapijskim efektima duboke moždane stimulacije Foto: Shutterstock

DBS subtalamičnog jedra je uspostavljeni način za smanjenje motornih simptoma Parkinsonove bolesti slanjem malih električnih impulsa u duboko moždano tkivo. Naučnici već dugo sumnjaju da su moždani ritmovi važni jer su određeni beta obrasci povezani sa usporenim kretanjem kod Parkinsonove bolesti, a DBS može da pomeri te ritmove. Međutim, do sada su studije težile da hvataju ili lokaciju najeﬁkasnije stimulacije ili vreme i frekvenciju signala, bez merenja oba zajedno u istom okviru.

Kombinovanje elektrofiziologije i snimanja mozga

Istraživački tim je analizirao podatke iz velike multicentrične kohorte sa stotinu moždanih hemisfera od pedeset pacijenata. Koristeći moždane signale koji su istovremeno snimljeni putem implantirane DBS elektrode i magnetoencefalografije (MEG), naučnici su mapirali funkcionalnu povezanost između dubokih i površinskih oblasti mozga.

Studija je pokazala da relevantna mreža između subtalamičnog jezgra i frontalnih regiona mozga uglavnom komunicira na relativno brzoj frekvenciji (20–35 Hz). Jačina ove veze objašnjava koliko su se dobro motorni simptomi kod pojedinačnih pacijenata poboljšali nakon implantacije elektrode.

- Ovi rezultati ukazuju na to da određeni ritam mozga deluje kao komunikacioni kanal između subtalamičnog jezgra i moždane kore i može posredovati u terapeutskim efektima duboke moždane stimulacije - objašnjava dr Bahne Baners, prvi autor studije, koji radi u Univerzitetskoj bolnici u Diseldorfu. Stimulisanjem regiona koji su povezani sa identifikovanom mrežom, verovatno ćemo moći preciznije da podesimo podešavanja duboke moždane stimulacije u budućnosti, posebno kod pacijenata koji još nisu optimalno imali koristi od duboke moždane stimulacije.

Jačina veze između subtalamičnog jezgra i frontalnih regiona mozga objašnjava koliko su se motorni simptomi pacijenata poboljšali nakon implantacije DBS elektrode Foto: Shutterstock

U budućnosti, istraživači planiraju da detaljnije ispitaju uzročne efekte duboke moždane stimulacije na moždane mreže. Studije o ovom pitanju se trenutno sprovode.