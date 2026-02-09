PSA test je osnovni marker koji otkriva rane promene na prostate

Slušaj vest

Prepoznajući značaj preventivnih pregleda u ranom otkrivanju raka prostate i značaj očuvanja muškog zdravlja, pozivu na testiranje su se odazvali muškarci stariji od 50 godina, kao i mlađi koji u porodičnoj anamnezi imaju ovo oboljenje.

Važno je naglasiti da povišen PSA rezultat sam po sebi ne ukazuje na rak prostate, već na potrebu za dodatnim pregledima. Pacijenti koji su testirani u okviru akcije, a čiji rezultati PSA testa budu imali povišene vrednosti, dobiće savet za dalju dijagnostiku.

PSA (prostata specifični antigen) spada u najznačajnije tumorske markere koji se koriste u ranom otkrivanju, određivanju stadijuma karcinoma prostate i praćenju rezultata lečenja.

Rak prostate u ranim fazama najčešće ne daje simptome, zbog čega se bolest može otkriti kasno. Ipak, kada se otkrije na vreme, u više od 90 odsto slučajeva može se uspešno lečiti.

Rak prostate je jedan od najčešćih malignih tumora kod muškaraca, posebno nakon 50. godine života Foto: Shutterstock

Statistika u Srbiji Rak prostate je jedan od vodećih uzor uzroka obolevanja i umiranja od malignih bolesti muškaraca. U Srbiji godišnja oboli oko 3.000 muškaraca i premine 1.000 i po ovim podacima ovo je jedan od najčešćih malignih tumora kod muškaraca, odmah iza raka pluća i debelog creva.