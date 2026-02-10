Istraživači su otkrili mali molekul koji može da isključi ključni gen glioblastoma, potencijalno blokirajući rast tumora bez oštećenja zdravog mozga

Istraživači su identifikovali mali molekul koji ometa delovanje ključnog gena uključenog u razvoj glioblastoma.

Naučnici iz Centra za sveobuhvatni rak Univerziteta Virdžinije saopštili su da su pronašli molekul koji može da isključi gen povezan sa glioblastomom, što bi u budućnosti moglo da otvori put ka novom načinu lečenja ovog izuzetno agresivnog raka mozga.

Otkriće dolazi iz laboratorije dr Huija Lija, koji je ranije identifikovao onkogen važan za nastanak glioblastoma. U studiji objavljenoj u časopisu Science Translational Medicine, njegov tim navodi da je novo jedinjenje blokiralo aktivnost tog gena i u ćelijskim uzorcima i kod laboratorijskih miševa, bez uočenih štetnih neželjenih efekata.

Istraživanje je još u ranoj fazi, a autori ističu da je potrebno znatno više rada pre nego što bi se ovaj pristup mogao primenjivati kod pacijenata. Ipak, rezultati su posebno značajni jer ukazuju na mogućnost usporavanja tumora koji se širi infiltracijom zdravog moždanog tkiva, umesto da ostane jasno ograničen.

- Glioblastom je razarajuća bolest za koju praktično ne postoji efikasna terapija - rekao je Li sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Virdžiniji. Novo je to što ciljamo protein od kog ćelije GBM-a direktno zavise, koristeći mali molekul sa jasnom in vivo aktivnošću. Koliko nam je poznato, ovaj mehanizam ranije nije bio terapijski iskorišćen.

O glioblastomu

Glioblastom brzo napreduje i gotovo uvek ima fatalan ishod. Prosečno preživljavanje nakon dijagnoze iznosi oko 15 meseci, a svake godine se dijagnostikuje kod više od 14.000 ljudi u SAD. Lečenje obično počinje operacijom, ali se tumor širi kroz moždano tkivo na način koji znatno otežava potpuno uklanjanje.

Mali molekul može da isključi gen odgovoran za tumor mozga Foto: Shutterstock

Hemoterapija i radioterapija mogu privremeno produžiti preživljavanje, ali često za svega nekoliko meseci i uz ozbiljan uticaj na kvalitet života. Upravo zbog ograničene koristi postojećih terapija, istraživači nastavljaju potragu za novim strategijama.

Li i njegov tim nadaju se da će ovaj rad doprineti razvoju terapija koje ciljaju specifične genetske pokretače bolesti. Njihova ranija istraživanja pokazala su da gen AVIL, koji u normalnim uslovima ima važnu ulogu u ćelijama, kod glioblastoma postaje prekomerno aktivan i podstiče rast tumora.

Dalja ispitivanja potvrdila su da se protein AVIL-a retko nalazi u zdravom mozgu, ali je prisutan u velikim količinama kod obolelih. Korišćenjem visokopropusnog skrininga, istraživači su pronašli molekul koji selektivno deluje na tumorske ćelije, štedeći zdravo tkivo i prelazeći krvno-moždanu barijeru.

Pre potencijalne primene kod ljudi, neophodna su dodatna istraživanja i klinička ispitivanja kako bi se potvrdila bezbednost i efikasnost ovog pristupa.