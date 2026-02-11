Endoskopska hirurgija u UKCV donosi revoluciju u lečenju diskus hernije – bezbedno, precizno i sa brzim povratkom u svakodnevni život

Slušaj vest

U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine 8. februara 2026. godine uspešno je izvedena prva kompletno endoskopska operacija lumbalne diskus hernije. Operaciju su izveli doc. dr Bojan Jelača i prof. dr Đula Đilvesi, čime je UKCV napravio značajan iskorak u primeni savremenih minimalno invazivnih tehnika u spinalnoj hirurgiji. Pacijent operisan ovom metodom otpušten je kući već narednog dana, uz uredan postoperativni tok i preporuku za dalji rehabilitacioni tretman.

Šta je diskus hernija?

Diskus hernija predstavlja jedno od najčešćih oboljenja savremenog doba, koje u velikoj meri pogađa radno aktivnu populaciju i dovodi do hroničnog bola, smanjenog kvaliteta života i čestih odsustava sa posla. Suština endoskopske tehnike zasniva se na radu kroz radni kanal prečnika oko 8 mm, uz konstantnu endoskopsku vizuelizaciju i irigaciju.

Kada je endoskopski pristup najbolji izbor?

U praktičnom smislu, endoskopska diskektomija je metoda sa precizno definisanim indikacijama. Idealni kandidati su pacijenti sa lumboishialgijom usled hernijacije intervertebralnog diska i jasnom korelacijom kliničke slike i nalaza magnetne rezonance. U tako postavljenim indikacijama, endoskopska tehnika donosi najveći benefit – minimalnu invazivnost koja se ogleda u očuvanju muskulature i praktično svih veza u tom delu kičme.

UKCV uvodi endoskopsku hirurgiju kičme, omogućavajući minimalno invazivno lečenje i brži oporavak pacijenata Foto: UKC Vojvodine

U poređenju sa klasičnom mikrodiskektomijom, endoskopski pristup pokazuje uporedive rezultate u pogledu uspešnosti lečenja, uz manje oštećenje mekih tkiva, manji intraoperativni gubitak krvi, kraće trajanje hospitalizacije i brži povratak svakodnevnim i radnim aktivnostima. Operativna rana je minimalna i zatvara se jednim šavom ili steri-stripom.

Unapređen kvalitet lečenja

Uvođenje ove metode rezultat je strateškog planiranja i kontinuirane edukacije stručnog kadra UKCV. Lekari su tokom prethodne godine prošli ciljanu obuku u vodećim centrima za spinalnu hirurgiju u Nemačkoj, gde se endoskopske tehnike rutinski primenjuju. Strateško planiranje, brza nabavka odgovarajuće opreme i logistička podrška omogućili su da se od edukacije brzo pređe na kliničku primenu, uz jasno definisane protokole selekcije pacijenata, perioperativnog zbrinjavanja i praćenja ishoda.

Uvođenje endoskopske hirurgije kičme u UKCV predstavlja važan korak ka unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i omogućava pacijentima savremeno, bezbedno i efikasno lečenje, uz brži funkcionalni povratak svakodnevnim aktivnostima.