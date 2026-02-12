Torlak planira da u drugoj polovini 2027. godine započne proizvodnju ruske mRNK vakcine protiv raka u Srbiji

Gotovo da nema osobe koja u svojoj porodici ili okruženju nema nekog ko se bori sa rakom. Svake godine u Srbiji rak se dijagnostikuje kod više od 40 hiljada ljudi, a bitku sa njim izgubi oko 20 hiljada.

Nenad Popović, ministar u Vladi, koji je prošle nedelje boravio u Rusiji gde je sa tamošnjim zvaničnicima razgovarao o tome da onkološki pacijenti u Srbiji dobiju inovativnu vakcinu protiv raka. Za RTS je rekao da bi sporazum o tome trebalo da bude potpisan u narednih nekoliko meseci.

Popović navodi da se u Moskvi sastao sa svim ključnim ljudima u procesu stvaranja inovativne mRNK vakcine i njene primene. -Razgovarali smo o mogućnosti da srpski pacijenti budu prvi posle ruskih koji će primiti tu vakcinu i o tome smo se i dogovorili - dodaje Popović.

Kako je naveo, u toku maja prvi pacijenti u Rusiji će dobiti vakcinu.

Trenutno se radi na personalizaciji, pošto se vakcina pravi posebno za svakog pacijenta Foto: Shutterstock

Srbija spremna za proizvodnju uz pomoć Rusije

- Trenutno se radi na personalizaciji, pošto se vakcina pravi posebno za svakog pacijenta, na osnovu specifičnosti tumora i njegovog genetskog koda - dodaje Popović.

Naglašava da će tokom marta komisija koju je formirao ministar Zlatibor Lončar po nalogu predsednika Vučića otići u Rusku Federaciju i posetiti naučno-istraživačke institute Gercen i Gamaleja, gde će se, kako kaže, proučavati proces dijagnostike i proizvodnje vakcine.

Prema njegovim rečima, tokom posete Rusiji razgovaralo se i o proizvodnji vakcine u Srbiji.

Inovativna vakcina u Srbiji će biti personalizovana prema genetskom kodu i tipu tumora svakog pacijenta Foto: Profimedia

Popović očekuje da sporazum u vezi sa mRNK vakcinom bude potpisan u narednih nekoliko meseci, i da bi Institut Torlak mogao da se uključi u proizvodnju.

- Ideja je da u prvom periodu, krajem ove godine, dobijamo direktno vakcinu iz Rusije, a da u drugoj polovini 2027. godine Institut Torlak počne sa proizvodnjom - kaže ministar.

Prema Popovićevim rečima, vakcina u pretkliničkim ispitivanjima pokazala je „skoro stopostotni rezultat“.

- Trenutno se pravi vakcina za sve one koji imaju rak kože, melanom, ali će se u narednom periodu raditi i na izradi vakcine protiv karcinoma pluća, pankreasa, bubrega i dojke - dodaje Popović.