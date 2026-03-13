Ovo istraživanje baca novo svetlo na to kako rak jajnika izbegava lečenje i ukazuje na obećavajuću strategiju za poboljšanje ishoda kod pacijenata

Nova studija koju su objavili istraživači klinike Mejo sugeriše da ćelije raka jajnika brzo aktiviraju odgovor preživljavanja nakon tretmana inhibitorima PARP-a, a blokiranje ovog ranog odgovora može učiniti da ova klasa lekova deluje bolje.

PARP inhibitori su uobičajeni tretman za rak jajnika i mogu biti posebno efikasni kod karcinoma sa oštećenom popravkom DNK. Međutim, mnogi tumori na kraju prestaju da reaguju, čak i kada lekovi u početku pokazuju rezultate. Novo istraživanje identifikuje način na koji ćelije raka mogu preživeti lečenje PARP inhibitorima u ranoj fazi i ukazuje na potencijalnu strategiju za blokiranje tog odgovora.

U studiji, istraživači su otkrili da ćelije raka jajnika brzo aktiviraju program za preživljavanje nakon izlaganja PARP inhibitorima. Ključni pokretač ovog odgovora je FRA1, transkripcioni faktor koji pomaže u aktiviranju gena koji omogućavaju ćelijama raka da se prilagode i izbegnu ćelijsku smrt.

- Ovaj rad pokazuje da se rezistencija na lekove ne javlja uvek polako tokom vremena — ćelije raka mogu aktivirati programe preživljavanja veoma rano nakon početka lečenja - kaže dr Arun Kanakantara, onkološki istraživač u klinici Mejo i glavni autor studije. Ciljajući taj rani odgovor, možda ćemo moći da poboljšamo koliko dobro postojeće terapije funkcionišu i potencijalno odložimo ili sprečimo rezistenciju.

Brigatinib pojačava PARP inhibitore i slabi otpornost raka

Istraživački tim je testirao da li brigatinib, lek koji je odobrila FDA i trenutno se koristi za lečenje određenih vrsta raka pluća, može blokirati ovaj odgovor preživljavanja i pojačati efekte PARP inhibitora. Brigatinib je izabran zbog svoje sposobnosti da inhibira više signalnih puteva uključenih u preživljavanje ćelija raka.

Brigatinib, lek za rak pluća, može blokirati odgovor preživljavanja raka jajnika i pojačati efekat PARP inhibitora

Rezultati su pokazali da je kombinovanje brigatiniba sa PARP inhibitorom bilo efikasnije od bilo kog od ovih tretmana pojedinačno. Važno je napomenuti da je ovaj efekat primećen samo u ćelijama raka, a ne i u normalnim ćelijama, što ukazuje na potencijal za ciljaniji i bezbedniji pristup lečenju.

Iznenađujuće, istraživači su otkrili da brigatinib pomaže na potpuno novi način. Umesto da deluje kroz tradicionalne puteve popravke DNK, brigatinib isključuje dva ključna signalna molekula, FAK i EPHA2, na koje agresivne ćelije raka jajnika zavise da bi preživele. Blokiranje oba signala odjednom oslabilo je sposobnost ćelija raka da se prilagode i odupru lečenju, ostavljajući ih daleko ranjivijim na PARP inhibitore.

Istraživači su takođe pronašli potencijalni trag za identifikaciju koji pacijenti bi mogli imati najviše koristi od ovog tretmana. Tumori sa višim nivoima signalnih molekula FAK i EPHA2 bolje su reagovali na kombinaciju lekova. Drugi podaci ukazuju na to da su karcinomi jajnika sa visokim nivoima ovih molekula često agresivniji, što ističe obećanje ovog pristupa za teže lečive slučajeve.

- Iz kliničke perspektive, otpornost ostaje jedan od najvećih izazova u lečenju raka jajnika - kaže dr Džon Veroha, medicinski onkolog u klinici Mejo i viši autor studije. Kombinovanjem mehanističkih uvida iz laboratorije dr Kanakantare sa mojim kliničkim iskustvom, ovaj preklinički rad podržava strategiju rane borbe protiv otpornosti, pre nego što ona ima priliku da se učvrsti. Ova strategija bi mogla poboljšati ishode lečenja pacijenata.

