Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" bio je domaćin prve Sretenjske radionice u organizaciji Klinike za vaskularnu hirurgiju i Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije. Radionica je bila posvećena savremenim metodama vaskularne hirurgije, sa posebnim akcentom na endovaskularno lečenje aneurizme abdominalne aorte i karotidnu endarterektomiju. Mladi specijalizanti iz svih većih medicinskih centara u zemlji imali su prilike da se upoznaju sa savremenim tehnologijama i vežbaju kompleksne zahvate u kontrolisanim uslovima, pre rada u operacionoj sali.

Direktor Instituta akademik prof. dr Milovan Bojić istakao je da se izbor doc. dr Slobodana Tanaskovića na mesto upravnika Klinike za vaskularnu hirurgiju pokazao kao važan korak za dalji razvoj ove oblasti.

- Upravo izbor docenta Tanaskovića na mesto upravnika Klinike za vaskularnu hirurgiju je pun pogodak, jer je u pitanju simbioza struke i nauke, a to će biti dobro za našu medicinu i vaskularnu hirurgiju u celini. Od njega očekujemo velike, istorijske pomake u oblasti kojom se bavi - rekao je prof. dr Bojić.

Prof. dr Milovan Bojić i doc. dr Slobodan Tanasković u razgovoru sa novinarima Foto: Privatna arhiva

On je naglasio da Institut nastoji da znanja i tehnologije ne ostanu zatvorene u jednoj ustanovi, već da budu dostupne kolegama iz cele zemlje, kao i da se značajna sredstva ulažu u usavršavanje mladih lekara i medicinskih sestara u vodećim svetskim centrima.

- Mi ulažemo u ljude, jer ulaganje u ljude čini budućnost ove ustanove. Naši lekari odlaze na jednogodišnje edukacije u vodeće klinike u svetu, a potom svoja znanja prenose ovde, na Institutu - poručio je prof. dr Bojić.

Godišnje preko 2.000 intervencija

Govoreći o cilju radionice, upravnik Klinike za vaskularnu hirurgiju doc. dr Slobodan Tanasković rekao je da je ideja da se mladim specijalizantima iz cele zemlje omogući praktično upoznavanje sa novim tehnologijama.

- Naša želja i cilj današnje radionice jeste da prikažemo nove, savremene vaskularne tehnologije koje imamo na Institutu, od vaskularnog simulatora i 3D štampe krvnih sudova, do virtuelne realnosti. Sve to koristimo u pripremi hirurške prakse i obuci mladih lekara - rekao je dr Tanasković.

On je dodao da su polaznici radionice specijalizanti iz Kliničkog centra Srbije, VMA, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Zvezdare i Bežanijske kose, a da je cilj okupljanja razmena znanja i unapređenje lečenja pacijenata.

Mladi lekari imaju priliku da vežbaju na simulatorima i modelima, pre ulaska u operacionu salu Foto: NEmanja Nikolić Shutterstock

- Na našoj klinici godišnje se uradi oko 1.800 otvorenih hirurških procedura i više od 500 endovaskularnih, što ukupno čini oko 2.300 intervencija. Upravo zato je važno da mladi lekari imaju priliku da vežbaju na simulatorima i modelima, kako bi u operacionu salu ulazili spremniji, a ishodi lečenja bili bolji - objasnio je dr Tanasković.

Realne situacije iz operacione sale

Praktični deo radionice održan je u simulacionom centru, gde su specijalizanti imali priliku da vežbaju karotidnu endarterektomiju na 3D štampanim modelima krvnih sudova, kao i da koriste vaskularni simulator i virtuelnu realnost sa više kliničkih scenarija.

- Na taj način mogu da prođu kroz realne situacije iz operacione sale, intenzivne nege ili prijema pacijenata i da se pripreme za ono što ih čeka u svakodnevnom radu - rekao je dr Tanasković.