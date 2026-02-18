Slušaj vest

Naučnici su otkrili da nervi igraju ključnu ulogu u razvoju raka pankreasa, čak i pre nego što se formiraju tumori. Potporne ćelije u pankreasu, poznate kao myCAF, privlače nervna vlakna koja oslobađaju hemijske signale, stvarajući petlju koja ubrzava rast prekanzerogenih lezija.

Trodimenzionalno snimanje otkrilo je gustu mrežu nerava isprepletenu sa myCAF ćelijama (miofibroblasti povezani sa tumorom) unutar lezija, što je do sada bilo nevidljivo na standardnim 2D snimcima. Ova interakcija podstiče oslobađanje noradrenalina iz simpatičkih nervnih vlakana, što dodatno aktivira fibroblaste (ćelije vezivnog tkiva) i povećava kalcijum u ćelijama, jačajući tumor.

Blokiranje nervnih signala otvara nove terapije raka pankreasa

Eksperimenti na miševima i ljudskim ćelijama pokazali su da blokiranje nervne aktivnosti neurotoksinom smanjuje aktivaciju fibroblasta i rast tumora za gotovo 50 odsto. Ovi rezultati otvaraju mogućnost novih terapijskih strategija, uključujući kombinaciju postojećih lekova poput doksazosina sa standardnom hemoterapijom i imunoterapijom.

Rak pankreasa je teško dijagnostikovati u ranoj fazi i često slabo reaguje na uobičajene tretmane. Ranija intervencija usmerena na nervne signalekoji podstiču rast tumora mogla bi značajno da poboljša ishode za pacijente. Naučnici sada planiraju dalje istraživanje kako bi pronašli načine da se prekine ova komunikacija između fibroblasta i nerava.