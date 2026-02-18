Kofein i druga jedinjenja iz kafe mogu da utiču na srčani ritam kroz više mehanizama

Osobama sa atrijalnom fibrilacijom često se savetuje da ograniče ili izbegavaju kafu, jer se veruje da kofein može da pokrene epizodu aritmije. Međutim, nova studija pokazuje suprotan efekat - jedna šolja kafe dnevno povezana je sa manjim rizikom od ponovne pojave atrijalne fibrilacije.

Da li se aritmija može trajno smiriti Kod atrijalne fibrilacije srčani ritam može da se vrati u normalu, a kod nekih pacijenata tako i ostaje godinama. Ipak, kod velikog broja obolelih aritmija se vremenom ponovo javlja, zbog čega se govori o njenoj ponovnoj pojavi.

U istraživanju je učestvovalo 200 osoba sa perzistentnom atrijalnom fibrilacijom koje su i ranije redovno pile kafu. Nakon terapije kojom je uspostavljen normalan srčani ritam, učesnici su nasumično podeljeni u dve grupe. Jedna grupa svakodnevno je pila najmanje jednu šolju kafe sa kofeinom ili espreso, dok je druga grupa u potpunosti izbegavala kafu i sve proizvode koji sadrže kofein.

Tokom narednih šest meseci, osobe koje su pile kafu - u proseku jednu šolju dnevno - imale su 39 odsto manji rizik od ponovne pojave atrijalne fibrilacije u poređenju sa onima koji su izbegavali kofein.

Osobe koje su pile jednu šolju kafe dnevno imale su 39 odsto manji rizik od ponovne pojave atrijalne fibrilacije Foto: Shutterstock

Autori studije navode da kofein i druga jedinjenja iz kafe mogu da utiču na srčani ritam kroz više mehanizama. Između ostalog, kafa može da smanji upalne procese, snizi krvni pritisak i podstakne veću fizičku aktivnost, što sve zajedno doprinosi manjem riziku od aritmija.

Prvi znak može da bude i šlog

Atrijalna fibrilacija je najčešći poremećaj srčanog ritma kod odraslih. Srce tada ne kuca pravilno, već ubrzano i nepravilno, što može da dovede do stvaranja krvnih ugrušaka, moždanog udara i srčane slabosti. Rizik raste sa godinama, a često je povezana sa povišenim pritiskom, gojaznošću i bolestima srca.