Naša zemlja je, na inicijativu Ministarstva zdravlja, obnovila saradnju sa ovim poznatim spinalnim hirurgom iz Barselone. Zahvaljujući ovoj saradnji, operisan je veliki broj dece sa veoma teškim deformitetima.

Procenjuje se da je u proteklih sedam godina urađeno blizu 100 intervencija. Saradnja traje već osam godina, jer prof. dr Noberto Ventura u UKC Kragujevac dolazi od 2018.

Profesor Ventura je istakao da je bolnica dobro opremljena, a lekari stručni pa mogu da se rade različite intervencije – operacije deformacije kičme, spinalni deformiteti i implantati.

- Danas sam uradio jednostavan zahvat kod deteta sa neoromišićnom skoliozom kičme koje je operisano pre godinu dana. Kada su u pitanju veoma mala deca, moraju da se izdužuju instrumenti od tri do pet puta godišnje jer je nemoguće zaustaviti rast kičmene moždine kod malih pacijenata, i zato se primenjuju tehnike izdužavanja. Uradili smo mnogo takvih zahvata i veoma smo zadovoljni postignutim - izjavio je prof. dr Ventura za RTV Kragujevac.

Tokom operacija radi se i spinalni monitoring da bi se izbegi potencijalni probleme, pa se može reći da je Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu opremljen za sve vrste spinalnih operacija.

Saradnja sa eminentnim spinalnim hirurgom je našim lekarima omogućila da prošire svoja znanja i steknu dodatno iskustvo što je stvorilo uslove za obavljanje velikog broja operacija iz oblasti spinalne hirurgije.