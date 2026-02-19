Slušaj vest

Naučnici sa Medicinskog i biomedicinskog fakulteta Džejkobs Univerziteta u Bafalu razvili su inhalacioni tretman za tuberkulozu koji bi mogao da ublaži mnoge izazove postojeće terapije. Njihovi rezultati objavljeni su u časopisu Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Tretman se zasniva na biokompatibilnim nanopartikulama koje se udišu i nose rifampicin, jedan od ključnih lekova za lečenje tuberkuloze, a istovremeno mogu da modulišu imuni sistem.

- Tuberkulozu je i dalje jedna od najsmrtonosnijih zaraznih bolesti, iako se može izlečiti. Lečenje traje mesecima i uključuje više lekova sa ozbiljnim neželjenim efektima, zbog čega se pacijenti teško pridržavaju terapije, što vodi do neuspeha lečenja i otpornosti na lekove - kaže Džesika L. Rejnolds, stariji autor studije i vanredna profesorka medicine.

Tuberkulozu je i dalje jedna od najsmrtonosnijih zaraznih bolesti, iako se može izlečiti Foto: Shutterstock

Prednosti inhalacije i ređe doziranje

Oralno uzimanje rifampicina može oštetiti jetru, a samo mali deo leka dospeva do pluća, gde bakterije tuberkuloze primarno žive, objašnjava Rejnolds. Inhalacioni tretman isporučuje rifampicin direktno u pluća, upakovan u mikroskopske nanopartikule.

- Čestice su dizajnirane da ciljaju plućne makrofage, gde se bakterije kriju, da postepeno oslobađaju rifampicin i stimulišu imuni sistem, a da pritom smanje izloženost ostatku tela i neželjene efekte - dodaje Hilijard L. Kučer, prvi autor studije.

Pošto lek duže ostaje u plućnom tkivu, terapija bi u budućnosti mogla biti potrebna samo jednom nedeljno, umesto svakodnevno.

Inhalacioni tretman isporučuje rifampicin direktno u pluća, upakovan u mikroskopske nanopartikule Foto: Shutterstock

Efikasnije isporučivanje leka u pluća

Terapija je testirana u dva modela tuberkuloze kod miševa i upoređena sa svakodnevnim oralnim rifampicinom. Rezultati su pokazali da inhalacione nanopartikule zadržavaju lek u plućima znatno duže — i do nedelju dana nakon jedne doze, naglašava Rejnolds.

Svi eksperimenti sprovedeni su u sertifikovanom laboratoriju biosigurnosnog nivoa 3 (BSL-3), sa strogo kontrolisanim pristupom, naprednim ventilacijama i sterilizacijom.

- Ovaj rad ističe potencijal dugodelujućih inhalacionih lekova da pojednostave terapiju tuberkuloze, poboljšaju pridržavanje terapiji, smanje neželjene efekte i učine lečenje tuberkuloze dostupnijom širom sveta - kaže Rejnolds.

Sledeća faza istraživanja ispitaće kombinovanje nanopartikula sa drugim antibioticima kako bi se omogućila kombinovana terapija, koja je i dalje osnova lečenja tuberkuloze.

Ovo otkriće otvara mogućnost efikasnije primene lekau širem spektru plućnih mikobakterijskih bolesti Foto: Shutterstock

Potencijal i za druge plućne bolesti

- Rifampicin nije samo lek za tuberkulozu, već i ključni lek za ozbiljne plućne infekcije izazvane netuberkuloznim mikobakterijama, kao što su Mycobacterium kansasii i Mycobacterium xenopi, koje sve češće pogađaju pacijente sa hroničnim plućnim bolestima - kaže Patrik O. Keni, klinički asistent profesora pedijatrije i koautor studije.

Ciljana isporuka leka u pluća takođe može smanjiti problem interakcija sa drugim antibioticima, kao što su azitromicin i klaritromicin, koji se koriste kod plućnih bolesti izazvanih Mycobacterium avium/intracellulare kompleksom.

- Dostavljanjem leka direktno u pluća postižu se visoki nivoi na mestu infekcije, smanjuje nivo leka u krvi i potencijalno se ublažavaju štetne interakcije, što otvara mogućnost efikasnije primene rifampicina u širem spektru plućnih mikobakterijskih bolesti - ne samo za tuberkulozu - zaključuje Keni.