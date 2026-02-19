Slušaj vest

Osećaš iscrpljenost, manjak energije, slabost ili imaš problema sa koncentracijom? Možda sve to pripisuješ ubrzanom tempu života, stresu ili nedostatku sna. Ipak, ako umor traje nedeljama i prate ga lupanje srca pri fizičkom naporu, vrtoglavica, glavobolja, bledilo, pojačano opadanje kose ili lomljivi nokti – tvoje telo ti možda šalje jasan signal - nedostaje mu gvožđe.

O tome zašto dolazi do nedostatka gvožđa, kako se anemija prepoznaje i na koji način se pravilno tretira, razgovarali smo sa Doc. dr Draganom Stajićem, specijalistom ginekologije i akušerstva, subspecijalistom sterilnosti i neplodnosti.

Doc. dr Dragan Stajić Foto: Promo

KADA TKIVA I ORGANI RADE „NA REZERVI” Anemija je stanje koje nastaje kada u krvi nema dovoljno hemoglobina- proteina zaduženog za prenos kiseonika do svih ćelija. Bez dovoljne količine kiseonika, tkiva i organi rade „na rezervi“, što se direktno odražava na svakodnevno funkcionisanje. Kod starijih osoba anemija se može ispoljiti i kroz srčane tegobe, poput bola u grudima, otežanog disanja ili otoka, zbog čega se pravi uzrok problema često kasno prepozna.

Najčešći oblik anemije je sideropenijska anemija, odnosno anemija usled nedostatka gvožđa. Posebno je česta kod žena u reproduktivnom periodu, trudnica, ali i kod osoba sa hroničnim bolestima, poremećajem apsorpcije ili dugotrajnim, neprimećenim gubicima krvi. Dijagnoza se postavlja jednostavno, analizom krvne slike i parametara metabolizma gvožđa; serumskog gvožđa, feritina, transferina i TIBC-a. Važno je znati da feritin, kao pokazatelj zaliha gvožđa, može biti povišen kod infekcija i hroničnih zapaljenskih stanja, pa se rezultati uvek tumače u širem kliničkom kontekstu. Upravo zato je pronalaženje uzroka anemije jednako važno kao i njena korekcija.

Nedostatak gvožđa može nastati i usled nedovoljnog unosa hranom, smanjene apsorpcije u digestivnom traktu (na primer kod gastritisa, celijakije ili nakon operacija), povećanih potreba (trudnoća) ili hroničnih gubitaka krvi. Kod žena su to često obilne menstruacije, dok se kod muškaraca mora isključiti krvarenje iz digestivnog trakta. Sideropenijska anemija se razvija postepeno, najpre se troše rezerve gvožđa, a tek kasnije dolazi do pada hemoglobina i pojave simptoma.

Foto: Promo

KAKO POBOLJŠATI STANJE BEZ NEŽELJENIH EFEKATA

U terapiji, pored rešavanja uzroka, ključnu ulogu imaju preparati gvožđa. Međutim, klasični oblici često izazivaju neprijatne gastrointestinalne tegobe (bolovi u stomaku, zatvor, metalni ukus u ustima, mučnina...), što dovodi do slabije saradnje pacijenata i prekida terapije. BiVits® ACTIVA Gvožđe Booster predstavlja savremen pristup suplementaciji gvožđa. Sadrži gvožđe (II) sulfat obavijen proteinima surutke, što omogućava bržu i efikasniju apsorpciju, uz znatno bolju podnošljivost. Bez neprijatnog metalnog ukusa, sa manje mučnine i stomačnih tegoba, bez zatvora i promene boje stolice, uz veću istrajnost u terapiji – što je ključno za uspešnu korekciju anemije.

Uzmi efikasno gvožđe bez neželjenih reakcija, jer kada telu vratimo gvožđe, vraćamo mu i energiju potrebnu za svakodnevni život. Uzmi BiVits® ACTIVA Gvožđe Booster.

Promo