Univerzalna vakcina koja bi mogla da štiti od prehlade, gripa, kovida i alergija sada je, prema mišljenju naučnika, značajno bliža primeni.

Istraživači sa Stanford Medicine u SAD testirali su vakcinalnu formulu na miševima koja pruža zaštitu od niza respiratornih virusa, bakterija koje mogu izazvati sepsu, pa čak i od kućne prašine i grinja.

Vakcina se primenjuje u obliku spreja za nos i obezbeđuje široku zaštitu u plućima tokom nekoliko meseci. Ukoliko bi bila razvijena za ljude, mogla bi da zameni više godišnjih vakcina protiv zimskih respiratornih infekcija, a možda bi delovala i protiv novih pandemijskih patogena.

- Mislim da ovde imamo univerzalnu vakcinu protiv raznovrsnih respiratornih pretnji. Zamislite da u jesen dobijete sprej za nos koji vas štiti od svih respiratornih virusa, uključujući kovid-19, grip, respiratorni sincicijalni virus i običnu prehladu, ali i od bakterijske upale pluća i sezonskih alergena u ranom proleću. To bi potpuno promenilo medicinsku praksu - rekao je dr Bali Pulendran, direktor Instituta za imunitet, transplantaciju i infekcije pri Stanford Medicine i glavni autor studije.

Vakcina se primenjuje u obliku spreja za nos i obezbeđuje široku zaštitu u plućima tokom nekoliko meseci Foto: Shutterstock

Kako vakcina deluje?

U studiji objavljenoj u časopisu Science, miševima je u nos data kap vakcine poznate kao GLA-3M-052-LS+OVA, koja je obezbedila zaštitu tokom više meseci.

Istraživači su pokazali da korisne T ćelije u plućima, koje se bore protiv patogena, mogu da šalju signale imunim ćelijama u telu i da ih održavaju aktivnim.

Za razliku od klasičnih vakcina koje pokušavaju da imitiraju deo patogena, ova vakcina oponaša signale koje imune ćelije koriste za međusobnu komunikaciju tokom infekcije.

Koliko doza je dovoljno?

Dr Pulendran smatra da bi dve doze spreja za nos mogle biti dovoljne za zaštitu kod ljudi i procenjuje da bi, u zavisnosti od finansiranja, vakcina mogla biti dostupna za pet do sedam godina.

Ipak, profesor Ian Džons, virolog sa Univerziteta u Redingu, upozorava da je prava univerzalna vakcina još uvek daleko.

- Još smo prilično daleko od prave ‘jedna vakcina za sve’ zaštite, jer su bezbednosni zahtevi veliki s obzirom na raznolikost ljudske populacije. Rešenje koje odgovara svima možda neće funkcionisati, a sezonske vakcine protiv gripa, kovida ili RSV-a ostaće standard još neko vreme - rekao je Džons za Independent.

Ova vakcina oponaša signale koje imune ćelije koriste za međusobnu komunikaciju tokom infekcije Foto: Shutterstock

Da li smo ipak još daleko od prave univerzalne vakcine?

Slično mišljenje ima i profesor Džonatan Bal, virolog sa Liverpool School of Tropical Medicine, koji smatra da su naučnici još mnogo koraka udaljeni od univerzalne vakcine.

- Moramo da budemo sigurni da održavanje organizma u stanju ‘visoke pripravnosti’ ne dovede do neželjenih reakcija, kada previše aktivan imuni sistem može izazvati štetne sporedne efekte - objasnio je on.

Profesorka vakcinologije sa University of Oxford, Daniela Ferreira, ocenila je istraživanje kao „uzbudljivo“.

- Tokom života stalno smo izloženi virusima i bakterijama koje inficiraju disajne puteve. Zbog toga većina nas ima ‘memorijske’ imune ćelije, uključujući i one koje se nalaze u sluzokoži nosa i pluća. Ovo istraživanje pokazuje da bi možda bilo moguće iskoristiti postojeće imunološko pamćenje kao osnovu za široku zaštitu – čak i od nepovezanih patogena - zaključila je ona.