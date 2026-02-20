Predloženo unapređenje prava za osobe sa dijabetesom tip 1: Kome će biti dostupni senzori?
Na sastanku premijera i Republičke stručne komisije sa Dijabetološkim savezom Srbije, udruženjem Plavi krug i Diaverzum, kao i ostalim udruženjima pacijenata, održanom 19. februara govorilo se o predlozima za unapređenje kvaliteta života osoba sa dijabetesom tip 1.
Predlozi premijera i Republičke stručne komisije
Dostupnost senzora (CGM) za veći broj osoba sa dijabetesom tip 1:
- deca koja navrše 18 godina
- žene koje planiraju trudnoću kao i nakon porođaja
- svaka nova osoba kojoj se dijagnostikuje dijabetes tip 1
- osobe preko 18 godina će imati izbor između 150 tračica ili jednog senzora i 50 tračica
- Promena indikacija za dobijanje prava na insulinksu pumpu: sa 8,5 mmol/l na 7,5 mmol/l za tri poslednja tromesečna hemoglobina
- Pravo na MiniMed 780G o trošku države: osobe do 18 godina besplatno osobe preko 18 godina uz doplatu
Pravo na senzore za kontinuirano merenje šećera (CGM) u krvi će biti prošireno na četiri grupe:
- Deca koja navrše 18 godina života će nastaviti da ostvaruju pravo na senzore
- Žene u periodu planiranja trudnoće, šest meseci pre začeća, kao i godinu dana nakon porođaja
- Sve novootkrivene osobe sa dijabetesom tip 1 će imati pravo na senzore
- Osobe sa dijabetesom tip 1 koje su navršile 18 godina života i koriste terapiju insulinskim penovima, će dobiti pravo na izbor između podizanja 150 tračica ili jednog senzora i 50 tračica mesečno
Pacijenti će imati pravo da odaberu senzor bilo kog proizvođača koji je odobren od strane RFZO-a. Ukoliko vrednost izabranog senzora pređe 5.000 dinara, biće moguća doplata.
Promene u indikacijama za insulinsku pumpu
Predložena je promena dosadašnjih indikacija za dobijanje prava na terapiju insulinskom pumpom – sa 8,5 mmol/l na 7,5 mmol/l za tri poslednje izmerene vrednosti tromesečnog hemoglobina.
Insulinska pumpa kompanije Medtronic MiniMed 780G će biti dostupna o trošku države pacijentima koji ostvaruju pravo na terapiju insulinskom pumpom:
- Deca, do navršenih 18 godina života, će imati pravo da koriste ovu pumpu o trošku države
- Osobe koje imaju preko 18 godina života će dobiti pravo da koriste ovu pumpu iz doplatu
Predlozi su trenutno u fazi razmatranja, a očekuje se uskoro i finalni okvir sa preciznim datumom početka primene.
Izvor: Instragram @diabetes_serbia/zdravlje.kurir.rs
