Rak pankreasa i dalje je jedna od najsmrtonosnijih malignih bolesti, pre svega zato što se u velikom broju slučajeva otkriva kasno i što su terapijske mogućnosti ograničene. Operacija je moguća samo kod manjeg broja pacijenata, dok se kod lokalno uznapredovalog oblika, kada tumor zahvata okolne krvne sudove ali još nema udaljenih metastaza, najčešće primenjuje hemoterapija.

Američka regulatorna agencija (FDA) nedavno je odobrila novu terapijsku opciju upravo za ovu grupu bolesnika. Reč je o neinvazivnoj metodi koja koristi takozvana naizmenična električna polja (tumor-treating fields), koja ometaju deobu ćelija tumora i usporavaju njegov rast. Terapija se primenjuje uz standardnu hemoterapiju.

Kako električna polja deluju na tumor

Za razliku od klasičnih metoda koje deluju hemijski ili zračenjem, ova terapija koristi slaba, kontrolisana električna polja koja utiču na proces mitoze - fazu u kojoj se ćelije raka dele i razmnožavaju. Ideja je da se ometa formiranje struktura potrebnih za deobu tumorskih ćelija, čime se usporava njihovo umnožavanje.

Simptomi raka pankreasa Simptomi raka pankreasa često su nespecifični i javljaju se kasno. Najčešći su bol u gornjem delu stomaka koji može da se širi ka leđima, neobjašnjiv gubitak telesne težine, gubitak apetita, mučnina i umor. Kada tumor zahvati žučne puteve može se javiti žutica, tamna mokraća i svetla stolica.

U kliničkom ispitivanju faze III, koje je uključilo pacijente sa lokalno uznapredovalim rakom pankreasa, kombinacija ove metode i hemoterapije pokazala je produžetak ukupnog vremena preživljavanja u odnosu na samu hemoterapiju. Razlika nije dramatična, ali u kontekstu bolesti kod koje su terapijski pomaci retki, stručnjaci je smatraju značajnom.

Najčešći prvi simtom je bol u gornjem delu stomaka koji može da se širi ka leđima Foto: Shutterstock

Važno je naglasiti da se terapija primenjuje pomoću nosivog sistema koji pacijent koristi veći deo dana, što zahteva prilagođavanje svakodnevnog života, ali ne podrazumeva dodatnu sistemsku toksičnost poput klasične hemoterapije.

Zašto je ovo važno

Lokalno uznapredovali rak pankreasa predstavlja posebno izazovnu kategoriju. Tumor je često prevelik ili zahvata važne krvne sudove, pa operacija nije moguća, dok su udaljeni organi pošteđeni metastaza. Upravo za ovu grupu pacijenata terapijske opcije su decenijama bile gotovo nepromenjene.