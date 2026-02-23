Glavni uzrok kratkovidosti može biti produženo fokusiranje na blizu u zatvorenom prostoru pri slabom osvetljenju, a ne samo ekrani

Kratkovidost (miopija) raste alarmantnom brzinom širom sveta i sve češće se opisuje kao globalna epidemija. Gotovo 50 odsto mladih u Sjedinjenim Državama i Evropi ima problem sa vidom na daljinu, dok je u delovima istočne Azije taj procenat blizu 90 odsto. Iako se porast godinama pripisivao sve većoj upotrebi ekrana, novo istraživanje sugeriše da bi uzrok mogao biti složeniji.

Naučnici sa Koledža za optometriju Univerziteta u Njujorku ukazuju da problem možda nije u samim telefonima, tabletima i računarima, već u načinu na koji koristimo oči – posebno u zatvorenom prostoru i pri slabom osvetljenju. Prema njihovoj studiji, produženo fokusiranje na blizinu u uslovima slabog svetla može smanjiti količinu svetlosti koja dopire do mrežnjače, što potencijalno podstiče razvoj miopije.

Slabo svetlo i rad na blizu mogu ubrzati rast kratkovidosti

- Miopija je dostigla gotovo epidemijske razmere, ali i dalje ne razumemo u potpunosti zašto - izjavio je dr Hoze-Manuel Alonso, glavni autor istraživanja. On navodi da bi ključni faktor mogao biti nivo osvetljenja mrežnjače tokom kontinuiranog rada na blizu, naročito u zatvorenim prostorima.

Kada boravimo napolju, pri jakom dnevnom svetlu, zenica se sužava kako bi zaštitila oko, ali istovremeno omogućava dovoljnu količinu svetlosti za normalnu aktivnost mrežnjače. Međutim, pri radu na blizinu u zatvorenom prostoru – čitanju, učenju ili korišćenju telefona – zenica se takođe sužava, ali ne zbog jakog svetla, već radi izoštravanja slike. Ako je osvetljenje pritom slabo, količina svetlosti koja dopire do mrežnjače može biti dodatno smanjena.

Izlaganje jakom svetlu i smanjenje dugotrajnog fokusiranja izbliza u zatvorenim prostorima mogu pomoći u prevenciji kratkovidosti

Istraživači smatraju da bi upravo ova kombinacija – produženi rad na blizinu i nedovoljno osvetljenje, mogla igrati važnu ulogu u razvoju kratkovidosti. Takođe ističu da genetika ima uticaj, ali da brz porast broja obolelih u poslednjim generacijama jasno ukazuje i na snažan uticaj faktora okoline.

Novo istraživanje otvara put ka boljoj prevenciji

Studija otvara mogućnost drugačijeg pristupa prevenciji i kontroli miopije. Stručnjaci već koriste različite metode za usporavanje njenog napredovanja, poput multifokalnih sočiva, kapi atropina i podsticanja boravka na otvorenom. Nova hipoteza sugeriše da bi izlaganje bezbednom jakom svetlu i smanjenje dugotrajnog fokusiranja izbliza u zatvorenim i slabo osvetljenim prostorima moglo imati značajnu ulogu u zaštiti vida.

Iako autori naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja, njihovi nalazi nude novo objašnjenje za globalni porast kratkovidosti i podsećaju da navike u svakodnevnom životu – od načina osvetljenja do vremena provedenog napolju, mogu imati veći uticaj na zdravlje očiju nego što se ranije mislilo.