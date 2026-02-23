Slušaj vest

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ ugostio je delegaciju Ruske Federacije, koju predvodi akademik Ruske akademije nauka, prof. dr Sergej Anatoljevič Bajcov, generalni direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za kardiologiju „Jevgenij Ivanovič Čazov“ u Moskvi i glavni kardiolog Ministarstva zdravlja Ruske Federacije za Centralni, Uralski, Sibirski i Dalekoistočni federalni okrug. U delegaciji je i prof. dr Filip Nikolajevič Palev, prvi zamenik generalnog direktora ovog Centra.

Ova poseta predstavlja značajan korak u jačanju međunarodne saradnje u oblasti kardiologije i kardiohirurgije Foto: Kurir/Olivera Marković

Centralni događaj posete bio je Simpozijum „Novine u kardiovaskularnoj medicini“, koji je svečano otvorio direktor Instituta, akademik prof. dr Milovan Bojić.

- Danas smo u prilici da ugostimo naše cenjene goste iz Ruske Federacije, pre svega akademika Ruske akademije nauka, njihovog glavnog kardiologa Sergeja Bajcova, koji je upravnik velikog Čazovljevog instituta u Moskvi. Institut koji nosi ime nobelovca Jevgenija Ivanoviča Čazova koji je nekada posećivao naš Institut. On je legendarno ime u kardiologiji i prvi je uveo fibrinolitičku terapiju u istoriji medicine, veliki inovator, veliki stvaralac koji je po svojim zamislima napravio jednu takvu instituciju koja ima izuzetnu organizaciju, izuzetnu viziju razvoja, spojenu nauku i struku i veoma je sličan onome što mi ovde na Institutu "Dedinje" želimo da uradimo. Mi kao akreditovana naučna ustanova, i kao zdravstvena i obrazovna ustanova najvišeg ranga, želimo da sve te delatnosti spojimo i da napravimo dobrobit i za našu medicinu, naše pacijente i za našu nauku i struku.

Direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, akademik prof. dr Milovan Bojić. Foto: Marko Karović

Tokom stručnog programa održana su i predavanja akademika Sergeja Anatoljeviča Bajcova s temom ,,Da li znamo i činimo li sve za lečenje akutnog sindroma“, dok je o iskustvu u implementaciji daljinskog nadzora arterijskog pritiska govoro prof. dr Filip Nikolajevič Palev.

- Verujemo da ćemo danas kroz dva predavanja koja će akademik Bajcov i profesor Palev održati, čuti nešto i o njihovom institutu koji sam imao prilike da posetim i koji će imati prilike da posete i moje kolege sa kardiologije, gde ćemo moći da razmenjujemo znanja, iskustva, učiti jedni od drugih za dobrobit i jedne i druge strane, ali rekao bih i kardiologiju u celini. Tu se radi o jednom institutu koji praktično ima sve, nedavno sam rekao - od klinike do ćelije i nazad. Oni i stvaraju ideje i proizvode potrošni medicinski materijal, balone, katetere, oksigenatore, inovaciju najmaksimalniju koju rade i oni su praktično tržišno orijentisana kuća koja zbrinjava i pacijente i koja plasira svoja medicinska znanja, iskustva i naučne proizvode širom sveta - rekao je akademik prof. dr Bojić.

Ova poseta predstavlja značajan korak u jačanju međunarodne saradnje u oblasti kardiologije i kardiohirurgije, kao i razmeni znanja i iskustava između vodećih institucija Srbije i Ruske Federacije.

- Možemo naravno očekivati i konkretne korake u budćnosti. Nije ovo prva ruska kuća sa kojom mi sarađujemo. Samo preko puta Instituta Čazov nalazi se najveći ruski kardiovaskularni Institut Bakuljev koji smo posetili. Oni su bili kod nas i već u maju mesecu idemo u posetu i konkretnu razmenu. Možemo očekivati i sa Čazovljevim institutom naučno-istraživačke projekte, učešće u naučnim studijama, upućivanje naših doktora i medicinskih sestara da nauče ono što je kod njih na najvišem nivou urađeno, da učimo medicinske tehnologije i uvodimo koje mi eventualno nemamo, a svakako će i oni dolaziti kod nas.

Lekari Instituta ,,Dedinje“ ovom prilikom govorili su i o savremenim pristupima ablaciji atrijalne fibrilacije, trenutnom stanju i perspektivi razvoja lečenja strukturnih bolesti srca, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti robotske hirurgije.

