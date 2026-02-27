Slušaj vest

Nova studija ukazuje da uspešno lečenje inficiranog zuba može imati dalekosežne efekte po opšte zdravlje, ne samo po oralno stanje. Istraživači sa Kings kolegija u Londonu pratili su pacijente dve godine nakon lečenja korena zuba (vađenje živaca) i otkrili značajne promene u hemijskom sastavu krvi, koje ukazuju na smanjenje upale i poboljšanje metabolizma šećera i holesterola.

Uspešno uklanjanje infekcije zuba, poznate kao apikalni parodontitis, ne samo da ublažava bol i sprečava širenje bakterija u okolna tkiva, već može pozitivno uticati i na srčano zdravlje i regulaciju glukoze u krvi. Ova infekcija nastaje kada bakterije napadnu koren zuba i okolno tkivo. Ako se ne leče, bakterije mogu dospeti u krvotok, izazvati sistemsku upalu i povećati rizik od kardiovaskularnih problema, dok istovremeno ometaju sposobnost tela da reguliše nivo šećera u krvi.

Do sada su prethodne studije povezivale zubne infekcije sa širim zdravstvenim problemima, ali nijedna nije direktno istražila da li lečenje korena zuba može dovesti do merljivih poboljšanja u zdravlju srca i metabolizma. Cilj ovog istraživanja bio je upravo da ispita tu mogućnost.

Zubna infekcija utiče na celo telo

Istraživači su pratili 65 pacijenata dve godine nakon tretmana. Analizirali su molekule u krvi koristeći nuklearnu magnetnu rezonancu (NMR), tehniku koja omogućava detaljno praćenje proteina i metabolita u telu. Rezultati su pokazali da uspešno lečenje korena zuba može:

Poboljšati kontrolu šećera u krvi: Pacijenti su tokom dve godine pokazali značajan pad nivoa glukoze, što smanjuje rizik od razvoja dijabetesa.

Regulisati holesterol i masti u krvi: Kratkoročno, došlo je do poboljšanja nivoa holesterola i masnih kiselina, koji su ključni za zdravlje srca.

Smanjiti upalu: Biološki markeri povezani sa upalom, koji često doprinose srčanim oboljenjima i drugim hroničnim stanjima, postepeno su se smanjivali.

Uticati na metabolizam celog tela: Bakterije iz zaraženih zuba izazivaju merljive promene u metaboličkim procesima, pokazujući da infekcije utiču na više od samo oralnog zdravlja.

Dugotrajne infekcije omogućavaju bakterijama da uđu u krv, izazovu upalu i povećaju nivo šećera i masti u krvi, čime se povećava rizik od srčanih bolesti i dijabetesa Foto: Shutterstock

Ovi rezultati potvrđuju da bakterije iz zubnih infekcija mogu ući u krvotok i pokrenuti sistemsku upalu, što povećava rizik od srčanih bolesti i dijabetesa. Uspešno lečenje korena značajno smanjuje ove rizike.

Integrisana nega kao budućnost

Glavna autorka studije, dr Sadija Niazi, ističe da lečenje korena zuba ne poboljšava samo oralno zdravlje, već može pomoći i u smanjenju rizika od ozbiljnih zdravstvenih problema.

- Dugotrajne infekcije omogućavaju bakterijama da uđu u krv, izazovu upalu i povećaju nivo šećera i masti u krvi, čime se povećava rizik od srčanih bolesti i dijabetesa. Veoma je važno da stomatolozi prepoznaju širi uticaj infekcija i da se zalažu za ranu dijagnozu i lečenje - kaže dr Niazi.

Ona dodaje da bi budući pristup trebalo da bude integrisan, gde stomatolozi i lekari opšte prakse rade zajedno, prateći metaboličke markere u krvi kako bi se zaštitilo opšte zdravlje pacijenata. „Vreme je da se pomerimo dalje od zuba i prihvatimo holistički pristup stomatološkoj nezi, naglašava ona.

Iako je potrebno više istraživanja na većim populacijama kako bi se ovi efekti potvrdili, studija pruža uvid u to kako oralna nega može podržati zdravlje srca, metabolizam i opšte blagostanje, otvarajući nova vrata za prevenciju hroničnih bolesti.