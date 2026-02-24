Istraživači sa Stanford Medicine uspeli su da eliminišu dijabetes tipa 1 kod miševa primenom takozvanog „resetovanja imunog sistema“, bez potrebe za insulinom

Slušaj vest

Istraživači sa Stanford Medicine uspeli su da eliminišu dijabetes tipa 1 kod miševa primenom takozvanog „resetovanja imunog sistema“, bez potrebe za insulinom ili lekovima za potiskivanje imuniteta.

Naučnici navode da bi ovaj pristup mogao imati potencijal i za lečenje drugih autoimunih bolesti, kao i za poboljšanje ishoda transplantacije organa.

U studiji su miševi sa dijabetesom tipa 1 lečeni kombinovanom transplantacijom krvnih matičnih ćelija i ćelije pankreasnih ostrvaca koje proizvode insulin, dobijenih od donora koji imunološki nije bio podudaran sa primaocem.

Dijabetes tipa 1 nastaje kada imuni sistem greškom napada i uništava ćelije pankreasa koje proizvode insulin, zbog čega organizam gubi sposobnost regulacije nivoa šećera u krvi.

Ovakav dvostruki transplantacioni pristup imao je dva ključna efekta: obnovljena je proizvodnja insulina, a imuni sistem je „ponovo obučen“ da ne napada nove ćelije ostrvaca.

Simptomi se obično javljaju tek kada tumor počne da utiče na druge organe Foto: Shutterstock

Tokom šest meseci praćenja, nijednoj od tretiranih životinja nisu bile potrebne injekcije insulina niti lekovi za potiskivanje imuniteta, a nije zabeležena ni ozbiljna transplantaciona reakcija imunog sistema.

- Mogućnost da se ovi rezultati prenesu na ljude izuzetno je uzbudljiva. Ključni koraci u našem istraživanju već se koriste u kliničkoj praksi za druga stanja. Verujemo da bi ovaj pristup mogao biti revolucionaran za osobe sa dijabetesom tipa 1 i drugim autoimunim bolestima, kao i za pacijente kojima je potrebna transplantacija organa - izjavio je Sung Kim, glavni autor studije.

Studija se nadovezuje na ranija istraživanja istog tima iz 2022. godine, a dodatni lek koji se već koristi u terapiji autoimunih bolesti omogućio je uspešnu transplantaciju i sprečavanje razvoja dijabetesa kod svih ispitivanih životinja, kao i izlečenje kod onih sa dugotrajnim oblikom bolesti.

Istraživači ističu da se svi lekovi, antitela i niske doze zračenja korišćeni u eksperimentu već primenjuju u kliničkoj praksi, zbog čega smatraju da je naredni logičan korak ispitivanje ove metode kod ljudi sa dijabetesom tipa 1.

Ovaj pristup bi mogao biti revolucionaran za osobe sa dijabetesom tipa 1 i drugim autoimunim bolestima, kao i za pacijente kojima je potrebna transplantacija organa Foto: Shutterstock

Iako postoje izazovi – poput ograničenog broja ćelija pankreasa koje proizvode insulin i potrebe da donor bude isti za obe vrste ćelija – tim radi na rešenjima, uključujući stvaranje ćelija ostrvaca u laboratoriji.

- Sposobnost da se imuni sistem bezbedno ‘resetuje’ mogla bi omogućiti da transplantovani organi funkcionišu dugo i bez rizika od odbacivanja, što bi predstavljalo veliki napredak u medicini - zaključio je Kim.