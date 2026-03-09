Slušaj vest

Upala slepog creva ili apendicitis jedno je od najčešćih oboljenja abdomena. Može se javiti u bilo kom životnom dobu, tada slepo crevo postaje bolno i otečeno i ukoliko se adekvatno i blagovremeno ne leči moze doći i do pucanja slepog creva.

Najčešći tretman za upalu slepog creva (apendicitis) decenijama je bio hirurški – apendektomija.

Ali da li je uvek neophodna operacija? Nova finska studija otvara vrata manje invazivnim opcijama - antibioticima

Finska studija i rezultati

Dugoročno kliničko ispitivanje sprovedeno je na više od 500 pacijenata sa akutnim, neusloženim apendicitisom – to znači da kod njih nisu prisutne pukotine, apscesi ili komplikacije sa crevima.Rezultati su iznenađujući - manje od polovine pacijenata koji su primali antibiotike na kraju je moralo da ide na operaciju.

Bol kod upale slepog creva počinje centralno, a zatim se lokalizuje u donjem desnom delu stomaka (McBurney-eva tačka). Foto: Shutterstock

Kome još je potrebna operacija?

Važno je napomenuti da komplikovaniji slučajevi i dalje zahtevaju hirurško rešenje. Studija, objavljena u časopisu JAMA, ističe da starije osobe sa težim oblikom apendicitisa i one sa većim rizikom od tumora u slepoočnom delu creva i dalje mogu zahtevati apendektomiju.

Simptomi upale slepog creva

Simptomi upale slepog creva (apendicitisa) obično počinju tupim bolom oko pupka koji se u roku od nekoliko sati seli u donji desni deo trbuha, gde postaje oštar i intenzivan. Prateći znaci uključuju mučninu, povraćanje, gubitak apetita, povišenu temperaturu, zatvor ili proliv, kao i osetljivost na dodir u tom predelu.

Komplikovaniji slučajevi upale slepog creva i dalje zahtevaju hirurško rešenje Foto: Shutterstock

Šta je slepo crevo?

Slepo crevo je deo početnog dela debelog creva. Njegova funkcija još uvek nije sa sigurnošću poznata, ali se veruje da doprinosi oporavku usled dijareje i infekcije debelog i tankog creva, tako što pomaže u obnavljanju pozitivnih bakterija.

Šta ovo znači za pacijente?

Ovo istraživanje ukazuje da kod odabranih pacijenata antibiotici mogu biti sigurna i efikasna alternativa operaciji. Ipak, odluka uvek treba da se donese u dogovoru sa lekarom, uz detaljnu procenu rizika i težine bolesti.

Izvor: science.org/kurir.zdravlje.rs

