Upala slepog creva ne zahteva uvek odlazak pod nož: Evo kada su antibiotici efikasna alternativa hirurgiji
Upala slepog creva ili apendicitis jedno je od najčešćih oboljenja abdomena. Može se javiti u bilo kom životnom dobu, tada slepo crevo postaje bolno i otečeno i ukoliko se adekvatno i blagovremeno ne leči moze doći i do pucanja slepog creva.
Najčešći tretman za upalu slepog creva (apendicitis) decenijama je bio hirurški – apendektomija.
Ali da li je uvek neophodna operacija? Nova finska studija otvara vrata manje invazivnim opcijama - antibioticima.
Finska studija i rezultati
Dugoročno kliničko ispitivanje sprovedeno je na više od 500 pacijenata sa akutnim, neusloženim apendicitisom – to znači da kod njih nisu prisutne pukotine, apscesi ili komplikacije sa crevima.Rezultati su iznenađujući - manje od polovine pacijenata koji su primali antibiotike na kraju je moralo da ide na operaciju.
Kome još je potrebna operacija?
Važno je napomenuti da komplikovaniji slučajevi i dalje zahtevaju hirurško rešenje. Studija, objavljena u časopisu JAMA, ističe da starije osobe sa težim oblikom apendicitisa i one sa većim rizikom od tumora u slepoočnom delu creva i dalje mogu zahtevati apendektomiju.
Simptomi upale slepog creva (apendicitisa) obično počinju tupim bolom oko pupka koji se u roku od nekoliko sati seli u donji desni deo trbuha, gde postaje oštar i intenzivan. Prateći znaci uključuju mučninu, povraćanje, gubitak apetita, povišenu temperaturu, zatvor ili proliv, kao i osetljivost na dodir u tom predelu.
Slepo crevo je deo početnog dela debelog creva. Njegova funkcija još uvek nije sa sigurnošću poznata, ali se veruje da doprinosi oporavku usled dijareje i infekcije debelog i tankog creva, tako što pomaže u obnavljanju pozitivnih bakterija.
Šta ovo znači za pacijente?
Ovo istraživanje ukazuje da kod odabranih pacijenata antibiotici mogu biti sigurna i efikasna alternativa operaciji. Ipak, odluka uvek treba da se donese u dogovoru sa lekarom, uz detaljnu procenu rizika i težine bolesti.
Upala slepog creva može da bude smrtonosna: Kako da prepoznate simptome i kada je vreme za odlazak kod lekara
Izvor: science.org/kurir.zdravlje.rs