Gradska opština Novi Beograd i Udruženje za edukaciju, prevenciju i podršku obolelima od karcinoma dojke „Žena uz ženu“, organizuju tokom vikenda, 28. februara i 1. marta, besplatne ultrazvučne preglede dojki.

Pregledi će biti održani na platou ispred zgrade Opštine, Bulevar Mihajla Pupina 167, od 12 do 17 časova. Zakazivanje pregleda je na licu mesta, od 11.30 do 12 časova.

Karavan pod sloganom „Budi divna, pregledaj se“ namenjen je ženama do 45 godina starosti. Stručne preglede, za koje nije potrebna prethodna dokumentacija, obavljaće eminentni radiolog u pokretnoj dijagnostičkoj kabini, opremljenoj savremenim ultrazvučnim aparatom i kompletnom dijagnostičkom opremom.

Preventivni pregledi

Samopregledi su veoma važan, ali ne i dovoljan saveznik na putu njenog pravovremenog otkrivanja. Ultrazvučni pregled i mamografija su dobitna kombinacija koji najbolji učinak postižu ukoliko ih koristimo u trenutku kada je vreme za prevenciju.

Kod mlađih žena do 40 godina zbog građe dojki više informacija pružiće ultrazvuk. Kod žena starijih od 40 - 60 godina mamografiju treba planirati na svake dve godine u kombinaciji sa ultrazvučnim pregledom na godinu dana, a nakon 60 godina svake godine. Takva dinamika pruža mogućnost da se rak dojke otkrije u vrlo ranom stadijumu kada se može postići potpuno izlečenje.

Upravo zato se pored dijagnostičke mamografije, koja se koristi za definisanje nejasnih kliničkih nalaza simptomatskih pacijentkinja, kod zdrave populacije žena radi skrining mamografija, preventivno. U Srbiji je ona besplatna za žene od 50 do 69 godine.

Alarmantna statistika Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u Srbiji se godišnje rak dojke otkrije kod 4.636 žena, a oko 1.700 žena umre od ove bolesti. Iako je rak dojke izlečiv skoro u potpunosti ako se otkrije i leči na vreme, naša zemlja je po broju umrlih žena od ove bolesti na vodećem mestu u Evropi.