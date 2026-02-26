Rak prostate u početnim fazama mahom ne daje simptome, u čemu i leži vrednost PSA testa

Testiranju su pristupila 1.012 muškarca, a najviše njih bilo je u starosnoj grupi od 71 do 80 godina. Povišene vrednosti PSA zabeležene su kod 187 ispitanika, odnosno kod 18,5 odsto testiranih. Posebno je značajan podatak da je 222 muškarca, gotovo svaki peti, prvi put uradilo ovaj test. U toj grupi povišen PSA registrovan je kod 23 ispitanika.

Rezultati potvrđuju da učestalost povišenih vrednosti PSA raste sa godinama, što je u skladu sa podacima iz stručne literature, ali i da ovakve akcije imaju važnu ulogu u podizanju svesti o preventivnim pregledima i ranom otkrivanju bolesti prostate.

PSA test je osnovni marker koji otkriva rane promene na prostati Foto: Shutterstock

Podsećamo, slična akcija sprovedena je u junu 2025. godine, kada je testirano 1.716 muškaraca. Tada je povišen nalaz zabeležen kod 239 ispitanika (13,9 odsto), dok je 632 muškarca prvi put uradilo PSA test.

Šta je PSA test?

PSA (prostata specifični antigen) je jednostavna analiza krvi koja se koristi u ranom otkrivanju karcinoma prostate, proceni stadijuma bolesti i praćenju efekata terapije. Rak prostate u početnim fazama najčešće ne daje simptome, ali kada se otkrije na vreme, u više od 90 odsto slučajeva može se uspešno lečiti.