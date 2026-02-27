Tokom dve decenije postojanja, Agencija je izgradila stabilan i kredibilan sistem antidoping kontrole zasnovan na principima nezavisnosti, stručnosti i međunarodne saradnje

Svečanost je održana u prisustvu brojnih gostiju iz oblasti sporta, predstavnika 12 nacionalnih antidoping agencija, partnera i medija.

Prisutnima su se obratili Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta, Sebastien Gilot, direktor kancelarije WADA (Svetske antidoping agencije) Evropa, Michael Cepić, predsedavajući Centralno evropske antidoping organizacije, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Zoran Mićović, predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije, Davor Štefanek, predsednik Sportskog saveza Srbije, kao i Zorana Arunović, predsednica Saveta sportista Antidoping agencije Republike Srbije.

Tokom dve decenije postojanja, Agencija je izgradila stabilan i kredibilan sistem antidoping kontrole zasnovan na principima nezavisnosti, stručnosti i međunarodne saradnje. Od osnivanja do danas, njen rad usmeren je ka očuvanju poverenja u sport, vrednosti koja prevazilazi rezultate, medalje i pojedinačna takmičenja.

- Borba protiv dopinga nije samo pitanje poštovanja pravila, već pitanje zaštite zdravlja, očuvanja integriteta i afirmacije poštenja u sportu. Sistem antidopinga postoji da štiti sportiste koji žele da treniraju i takmiče se u skladu sa pravilima, pružajući im podršku kroz edukaciju, prevenciju, medicinsko savetovanje i transparentne procedure. Naša svrha nije kažnjavanje, već zaštita. Dvadeset godina rada pokazalo je da je moguće izgraditi sistem koji je profesionalan, nezavisan i u potpunosti posvećen sportistima. Čist sport je zajednička odgovornost svih – sportista, trenera, klubova, saveza, lekara, roditelja, medija i države. Mi smo tu da budemo partneri i oslonac svima koji veruju da se pobeda zaslužuje radom, talentom i disciplinom, a ne nedozvoljenim sredstvima - izjavila je prof.dr Milica Vukašinović Vesić, direktorka Antidoping agencije Republike Srbije.

Foto: ADAS

Na scečanosti je posebno istaknut značaj institucionalne nezavisnosti kao temelja kredibiliteta sistema, koji obezbeđuje jednak tretman svih sportista i štiti integritet postupaka. Izražena je zahvalnost Republici Srbiji i Ministarstvu sporta na kontinuiranoj podršci i razumevanju da je ulaganje u antidoping sistem ulaganje u zdravlje mladih, integritet sporta i međunarodni ugled zemlje.

Značajnu ulogu u radu Agencije ima međunarodna saradnja sa Svetskom antidoping agencijom (WADA), kao i regionalna saradnja kroz Centralno-evropsku antidoping organizaciju (CEADO), čime se dodatno jača razmena znanja, usklađivanje praksi i razvoj edukativnih i kontrolnih programa.

U prethodnih 20 godina realizovan je veliki broj doping kontrola u zemlji i inostranstvu, sprovedeni su brojni edukativni programi, unapređene procedure terapijskih izuzeća, kao i pravni i medicinski kapaciteti sistema. Poseban akcenat stavljen je na prevenciju i podizanje svesti o rizicima neadekvatne suplementacije i neinformisanih odluka.

Obeležavanje 20 godina rada predstavlja potvrdu opredeljenja da se nastavi sa izgradnjom ambijenta u kome se uspeh zasniva na radu, znanju i poštenju, a Antidoping agencija Republike Srbije ostaje dosledna svojoj misiji – zaštiti prava sportista da se takmiče u čistom i fer okruženju.